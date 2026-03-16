شكوك حول مشاركة مدافع اتحاد جدة في نصف نهائي الكأس

الإثنين، 16 مارس 2026 - 16:58

كتب : FilGoal

دانيلو بيريرا - اتحاد جدة

تحوم الشكوك حول قدرة البرتغالي دانيلو بيريرا مدافع اتحاد جدة على المشاركة أمام الخلود في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويصطدم اتحاد جدة بالخلود في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت جريدة الرياضية السعودية أن بيريرا سيخضع يوم الاثنين لاختبارات بدنية للتأكد من جاهزيته، قبل مواجهة الخلود.

وأضاف التقرير أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، فضّل إراحة بيريرا - 34 عامًا - عن مواجهة الرياض الأخيرة ضمن الجولة الـ 26 من الدوري السعودي.

وذلك بسبب الإرهاق الذي عانى منه الفترة الماضية.

من جانبه، يجري اتحاد جدة مرانه الرئيسي مساء الاثنين على ملعب النادي في جدة، استعدادًا لمواجهة الخلود، على أن يعتمد كونسيساو بشكل كبير قائمة العناصر الأساسية التي ستشارك في المباراة.

ووصل النمور إلى نصف نهائي كأس الملك، بعد أن تغلب على الوحدة في دور الـ32 بهدف دون مقابل، وفي دور الـ16 أقصى النصر، قبل أن يُلحق بالشباب الخسارة في دور الثمانية بنتيجة 4ـ1.

