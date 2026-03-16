أثليتك: مبابي سيلعب ضد مانشستر سيتي في هذه الحالة

الإثنين، 16 مارس 2026 - 16:51

كتب : FilGoal

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن مشاركة كيليان مبابي هداف ريال مدريد أمام مانشستر سيتي ستعتمد على حالته قبل ساعات من اللقاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بعدما فاز في الذهاب بثلاثية نظيفة في غياب مبابي للإصابة.

وأوضح التقرير أن مشاركة مبابي أمام سيتي تعتمد على شعوره بالجاهزية قبل ساعات من اللقاء.

أخبار متعلقة:
تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية "إيقاف قيد مع وقف التنفيذ".. رابطة الدوري الإنجليزي تعاقب تشيلسي إسبانيا تعلن مواجهة صربيا وديا بملعب فياريال.. ومصر في الانتظار دي ماريا عن العودة لمنتخب الأرجنتين: أعتقد أن سكالوني يتابع المباريات في أوروبا.. وليس هنا

فإذا شعر مبابي بأنه في حالة جيدة، فسيلعب ضد مانشستر سيتي.

وعاد مبابي وألفارو كاريراس وجود بيلينجهام لقائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي.

وذلك بعدما تأكدت جاهزية كيليان مبابي وألفارو كاريراس لاعبا ريال مدريد للمشاركة أمام مانشستر سيتي يوم الثلاثاء، وفقا لإذاعة كوبي.

وغاب الثلاثي عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة.

وأوضحت إذاعة كوبي أن مبابي وكاريراس جاهزان للمشاركة أمام سيتي بعدما شاركا في تدريب الأحد بشكل طبيعي.

فيما تبقى مشاركة راؤول أسينسيو محل شك، حسب التقرير.

قبل ساعات، كشفت صحيفة آس الإسبانية أن مبابي سيسافر إلى مانشستر، لكن لن يتم مشاركته إلا إذا استدعى الأمر.

وخضع المهاجم الفرنسي مؤخرا لفحوصات طبية مع الطبيب الخاص به في فرنسا بعد مشكلة عانى منها في الركبة.

وغاب مبابي عن ريال مدريد في 5 مباريات 3 منها في الدوري الإسباني ومواجهتين في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

ويبحث مبابي عن العودة لمواصلة تسجيل الأهداف في دوري أبطال أوروبا، حيث يتصدر قائمة هدافين دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي بـ13 هدفا.

وخاض مبابي مع ريال مدريد الموسم الحالي 33 مباراة مسجلا 38 هدفا، وصنع 6 آخرين.

إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 50 هدفا لـ كين.. بايرن ميونيخ ينتصر على أتالانتا في أبطال أوروبا سوبوسلاي: لا أهتم بالتسجيل.. ويجب أن نلعب بنفس الطاقة أمام سان جيرمان تودور: أداء توتنام كان مميزا رغم الخروج.. واللاعبون قدموا كل شيء سلوت: هدف صلاح في جالاتاسراي بعد إهدار ركلة جزاء يعكس عقليته إيدي هاو: الشوط الثاني كان صعبا ومؤلما الانتصار وحده ليس كافيا.. أتلتيكو مدريد يتأهل لمواجهة برشلونة رغم الهزيمة في أبطال أوروبا صلاح يسجل ويفعل كل شيء وليفربول يتأهل برباعية في جالاتاسراي
إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
50 هدفا لـ كين.. بايرن ميونيخ ينتصر على أتالانتا في أبطال أوروبا 9 ساعة | الكرة الأوروبية
سوبوسلاي: لا أهتم بالتسجيل.. ويجب أن نلعب بنفس الطاقة أمام سان جيرمان 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تودور: أداء توتنام كان مميزا رغم الخروج.. واللاعبون قدموا كل شيء 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سلوت: هدف صلاح في جالاتاسراي بعد إهدار ركلة جزاء يعكس عقليته 9 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - الأهلي وسبورتنج يحسمان التأهل لنصف نهائي كأس مصر للسيدات 9 ساعة | رياضة نسائية
إيدي هاو: الشوط الثاني كان صعبا ومؤلما 9 ساعة | الكرة الأوروبية
جراحة ناجحة في الرباط الصليبي لـ إبراهيم الأسيوطي لاعب شباب الأهلي 9 ساعة | الدوري المصري
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن
