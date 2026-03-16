أثليتك: مبابي سيلعب ضد مانشستر سيتي في هذه الحالة

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن مشاركة كيليان مبابي هداف ريال مدريد أمام مانشستر سيتي ستعتمد على حالته قبل ساعات من اللقاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بعدما فاز في الذهاب بثلاثية نظيفة في غياب مبابي للإصابة.

وأوضح التقرير أن مشاركة مبابي أمام سيتي تعتمد على شعوره بالجاهزية قبل ساعات من اللقاء.

فإذا شعر مبابي بأنه في حالة جيدة، فسيلعب ضد مانشستر سيتي.

وعاد مبابي وألفارو كاريراس وجود بيلينجهام لقائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي.

وذلك بعدما تأكدت جاهزية كيليان مبابي وألفارو كاريراس لاعبا ريال مدريد للمشاركة أمام مانشستر سيتي يوم الثلاثاء، وفقا لإذاعة كوبي.

وغاب الثلاثي عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة.

وأوضحت إذاعة كوبي أن مبابي وكاريراس جاهزان للمشاركة أمام سيتي بعدما شاركا في تدريب الأحد بشكل طبيعي.

فيما تبقى مشاركة راؤول أسينسيو محل شك، حسب التقرير.

قبل ساعات، كشفت صحيفة آس الإسبانية أن مبابي سيسافر إلى مانشستر، لكن لن يتم مشاركته إلا إذا استدعى الأمر.

وخضع المهاجم الفرنسي مؤخرا لفحوصات طبية مع الطبيب الخاص به في فرنسا بعد مشكلة عانى منها في الركبة.

وغاب مبابي عن ريال مدريد في 5 مباريات 3 منها في الدوري الإسباني ومواجهتين في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

ويبحث مبابي عن العودة لمواصلة تسجيل الأهداف في دوري أبطال أوروبا، حيث يتصدر قائمة هدافين دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي بـ13 هدفا.

وخاض مبابي مع ريال مدريد الموسم الحالي 33 مباراة مسجلا 38 هدفا، وصنع 6 آخرين.