الأعلى للإعلام يعلن إيقاف مذيعة قناة الزمالك.. وإلزام بدفع 100 ألف جنيه

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور فرح علي مذيعة القناة لمدة شهر بسبب مخالفة الأكواد والمعايير.

كما تم إلزام قناة الزمالك بأداء مبلغ 100 ألف جنيه.

واستدعى الأعلى للإعلام، الممثل القانوني لقناة نادي الزمالك بسبب مخالفات خاصة ببرنامج "زمالك نيوز".

وجاء بيان المجلس الأعلى للإعلام كالآتي:

"قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبد العزيز، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور المذيعة/ فرح علي، مقدمة برنامج "الزمالك نيوز" على قناة الزمالك لمدة شهر".

"مع إلزام قناة الزمالك بأداء مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه لمخالفة الأكواد والمعايير".

"يأتي ذلك بناءً على ما انتهت إليه تحقيقات لجنة الشكاوى بالمجلس بحضور الممثل القانوني لقناة الزمالك، والتي أسفرت عن ثبوت مخالفة مقدمة البرنامج للأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وكانت المذيعة فرح علي قد انتقدت أقطاي عبد الله لاعب إنبي بسبب أحداث مواجهة الزمالك ضد إنبي في ختام الدور الأول من الدوري.

وخسر الزمالك أمام إنبي بهدف دون مقابل في الجولة الختامية من الدور الأول لمسابقة الدوري.

ولا يزال الزمالك متصدرا لجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز قبل انطلاق مرحلة المنافسة على اللقب.

وعاد الزمالك من الكونغو بتعادل ثمين أمام أوتوهو بهدف لكل منهما في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.