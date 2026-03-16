مصدر من المنتخب لـ في الجول: نتابع حالة عبد المنعم بعد الإصابة.. وهذا موقفه من توقف مارس

الإثنين، 16 مارس 2026 - 15:02

كتب : محمد جمال

محمد عبد المنعم - نيس

يغيب محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي عن قائمة منتخب مصر في توقف مارس الجاري بسبب الإصابة.

وكشف مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "الجهاز الطبي والفني لمنتخب مصر يتابع مع محمد عبد المنعم حالته الفنية والبدنية بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا".

وتابع "المنتخب ينتظر تعافي اللاعب من الإصابة لكنه أقرب لعدم الانضمام في توقف مارس".

وتعرض اللاعب المصري خلال الأيام الماضية لإصابة جديدة بعد عودته من الرباط الصليبي، حيث لم يشارك سوى في مباراة واحدة ودية مع فريق الشباب ليستعيد لياقته من جديد.

وكشف نيس عن تعرض عبد المنعم لإصابة خفيفة في العضلة الضامة.

وشهدت قائمة اللاعبين المحترفين لمنتخب مصر ضم سبعة لاعبين بينهم هيثم حسن الذي يظهر للمرة الأولى.

وجاءت قائمة المحترفين كالآتي: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد - هيثم حسن - إبراهيم عادل - رامي ربيعة - حمدي فتحي.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026 حيث يتواجد في مجموعة تضم إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

وأعلن اتحاد الكرة توصله لاتفاق مع نظيره السعودي لخوض لقاء ودي بين المنتخبين يوم 27 مارس الجاري بمدينة جدة السعودية.

كما كشف منتخب مصر عن موافقة حسام حسن على عرض مواجهة إسبانيا يوم 31 مارس الجاري بإسبانيا، لكن ينتظر الجهاز الفني إنهاء الإجراءات وترتيبات السفر.

ويأتي ذلك بعد اعتذار الجانب القطري عن عدم استضافة المباريات الودية الدولية في مارس الجاري بسبب الأحداث الراهنة.

وبذلك في حالة إقامة المباراة يوم 31 مارس بين مصر وإسبانيا فستحل بدلا من مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا التي ألغيت بعدما لم يتوصل الاتحادين لاتفاق.

وأُلغي معسكر منتخب مصر في قطر بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط والذي كان منتظرا أن تقام خلاله مباراتين للمنتخب ضد السعودية وإسبانيا.

