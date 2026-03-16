دي ماريا عن العودة لمنتخب الأرجنتين: أعتقد أن سكالوني يتابع المباريات في أوروبا.. وليس هنا

الإثنين، 16 مارس 2026 - 14:43

كتب : FilGoal

رد أنخيل دي ماريا النجم الأرجنتيني السابق ولا روزاريو سنترال، على إمكانية انضمامه لمنتخب بلاده مجددًا.

وشارك دي ماريا بدلا في الدقيقة 62، ليقود فريقه للعودة والفوز أمام بنفيلد 2-1 في الدوري الأرجنتيني.

وكانت النتيجة تشير إلى تأخر روزاريو سنترال بهدف في الشوط الأول، قبل أن يسجل الفريق هدفين في الدقيقتين 64، و83 بعد نزول دي ماريا.

وقال دي ماريا في تصريحات لـ TNT Sports عقب المباراة، ردا على سؤال عن إمكانية عودته لمنتخب الأرجنتين "إذا كان سكالوني يقلب بين القنوات وشاهد هذا الأداء من أنخيل دي ماريا؟".

ليجيب النجم الأرجنتيني مازحا "أعتقد أن ليونيل سكالوني يتنقل بين القنوات في أوروبا، وليس هنا، لذلك نحن بخير، لا داعي للقلق."

وتعافى دي ماريا صاحب الـ 38 عاما، مؤخرًا من إصابة في عضلات الفخذ الداخلية.

وأقر دي ماريا بأنه لم يتعاف تماما من الإصابة "كان الأمر صعباً بعض الشيء بالنسبة لي، ما زلت أشعر ببعض الانزعاج، لكنني كنت بحاجة للدخول، أردت الفوز بالمباراة، ولحسن الحظ سارت الأمور على ما يرام."

وتوج أنخيل دي ماريا مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر، وبطولتين لكوبا أمريكا 2021، و2024.

ولعب دي ماريا خلال مسيرته 145 مباراة دولية سجل خلالهم 31 هدفا.

وارتدى دي ماريا قمصان فرق بنفيكا، وريال مدريد، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، قبل العودة من حيث ما بدأ مع فريق روزاريو سنترال.

