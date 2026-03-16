أنشيلوتي: من المؤسف ألا يمتلك فالفيردي جواز سفر برازيلي.. وفينيسيوس لم يخيب الأمال

كال كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، المديح لـ فيدريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد.

وسجل فالفيردي ثلاثية "هاتريك" قاد بها ريال مدريد للفوز ذهابا أمام مانشستر سيتي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في حوار مع صحيفة ماركا "أداء فالفيردي لم يفاجئني، وأرسلت له رسالة عقب المباراة، وقلت له من المؤسف أنك لا تحمل جواز سفر برازيلي، لقد راهنت فالفيردي منذ سنوات على أنه سيسجل 10 أهداف في موسم واحد، وإلا سأسحب رخصة التدريب الخاصة بي."

وخاض فالفيردي صاحب الـ27 عاما 71 مباراة دولية بقميص أوروجواي، سجل خلالهم 8 أهداف.

وأكمل أنشيلوتي "أشاهد ريال مدريد، ليس فقط لمتابعة البرازيليين، بل أيضاً لمشاهدة النادي.. بعد مباراة مانشستر سيتي هنأت النادي ورئيسه، كما تحدثت مع رودريجو قبل أيام للاطمئنان عليه."

وعن إمكانية تخطى مانشستر سيتي والعبور إلى دور الثمانية، قال أنشيلوتي "ريال مدريد سيتأهل أمام مانشستر سيتي، على الفريق أن يدافع جيدا ويحافظ على التوازن."

ويحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي العاشرة مساء الثلاثاء، في إياب دور الـ16.

فينيسيوس جونيور

كما تحدث أنشيلوتي عن فينيسيوس جونيور جناح الفريق البرازيلي "لم يخيب فينيسيوس الآمال قط في المباريات المهمة، لا أذكر مباراة نصف نهائي أو ربع نهائي فشل فيها، ربما يكون فينيسيوس قد غضب في فالنسيا وخرج من أجواء المباراة، لكنه لم يفعل ذلك قط في المباريات المهمة. أنا متأكد من أنه سيقدم أداءً رائعًا في كأس العالم إذا كان ضمن التشكيلة."

وأضاف "فينيسيوس يتمتع بشخصية برازيلية أصيلة. البرازيلي شخص مرح ومتواضع للغاية، ولم أجد حتى الآن شخصًا متكبرًا لا في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ولا في أي من البرازيليين الذين أعرفهم. فينيسيوس متواضع، مرح، وموهوب بشكل استثنائي."

المنتخب البرازيلي

وكشف أنشيلوتي عن تفاصيل المفاوضات مع الاتحاد البرازيلي لتدريب السامبا "لم تكن لديّ فكرة الانتقال إلى نادٍ آخر بعد ريال مدريد، سنحت لي فرصة تدريب المنتخب البرازيلي قبل عامين ولكني جددت عقدي مع ريال مدريد، لكننا رأينا العام الماضي أن الوقت قد حان للرحيل، وأنا الآن سعيد."

وأكمل "الآن أصبحت أقل توتراً لأن عدد المباريات قليل، إنها وظيفة تعتمد أكثر على الملاحظة. لا يتطلب الأمر تحضير التدريبات يوميًا، إنها وظيفة مختلفة، مع فترات راحة أطول."

وأضاف "لدى البرازيل ما لا يقل عن 70 لاعبًا مؤهلين للمنتخب الوطني، وتقييمهم جميعًا ليس بالأمر السهل."

وتابع "المدرسة البرازيلية التقليدية لم تتقبل المدربين الأجانب تمامًا، لكن كان استقبالي رائعًا من الجميع، تربطني علاقة ممتازة بالمدربين العاملين هنا، على سبيل المثال في بالميراس وفلامنجو، أتواصل معهم باستمرار لأني أعتقد أنهم قادرون على مساعدتي في البحث عن لاعبين، فكثير منهم يلعبون في أوروبا، بينما يلعب آخرون هنا."

وأردف "في البرازيل هناك بيئة مهئة للفوز، صحيح أن هناك ضغطا كبيرا، ولكن هناك أيضا عاطفة جياشة تجاه المنتخب، فعندما يلعب المنتخب يتوقف كل شيء، فالأجواء ليست كما هي في أوروبا."

وأتم حديثه عن تدريب المنتخب "المنتخبات الأوروبية فقدت قوتها بسبب ضغط المباريات في البطولات الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا، أما في البرازيل فالمنتخب الوطني هو الأهم وارتداء قميصه شرف عظيم للاعبين، لكن هناك أيضًا ضغط كبير على اللاعبين، أي خطأ في مباراة ودية هنا يُعاقب عليه، وأريد أن أساعدهم على عدم تحميل أنفسهم كل هذا الضغط."

واختار أنشيلوتي التشكيل المثالي للاعبين البرازيلين الذين قام بتدريبهم:

حراسة المرمى: ديدا

الدفاع: كافو - ميليتاو - تياجو سيلفا - مارسيلو

الوسط: كاسيميرو - كاكا

على اليمين رودريجو أو أي مكان يريده، على اليسار، فينيسيوس

في الهجوم لديّ العديد من الخيارات: رونالدو، ريفالدو، رونالدينيو.. هناك الكثير.

ويرى أنشيلوتي أن كرة القدم تغيرت "لقد تغيرت كثيرًا، لا أعرف إن كان للأفضل أم للأسوأ، هناك ملاعب وأرضيات أفضل وتحكيم أفضل بفضل التكنولوجيا وزيادة حدة المنافسة، ولكن لا تعني بالضرورة زيادة الإبهار، أعتقد أن الموهبة اليوم تجد صعوبة أكبر في إظهار نفسها مقارنة بما كانت عليه قبل 25 عاما."