ليست المرة الأولى.. جوارديولا يلغي مران مانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد

الإثنين، 16 مارس 2026 - 13:53

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي - جوارديولا

منح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، فريقه راحة من التدريبات في اليوم السابق لمواجهة ريال مدريد.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي منافسه ريال مدريد العاشرة مساء الثلاثاء، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن جوارديولا ألغى المران، ليمنح اللاعب راحة في أعقاب التعادل أمام وست هام.

ونقلت الصحيفة تعليق جوارديولا للاعبين "أي شخص لا يعتقد أنه بإمكانهم قلب النتيجة أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء يجب أن يبقى في المنزل."

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يقرر فيها جوارديولا إلغاء المباراة عشية المباراة.

وسبق أن أقدم على تلك الخطوة هذا الموسم أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وحقق وقتها الفريق الفوز برباعية مقابل هدف.

وفاز مانشستر سيتي أمام دورتموند في مرحلة الدوري هذا الموسم.

وتعادل مانشستر سيتي يوم السبت، أمام وست هام بهدف لكل فريق في الدوري الإنجليزي.

وابتعد مانشستر سيتي عن أرسنال المتصدر بفارق 9 نقاط قبل 8 جولات من النهاية.

وخسر مانشستر سيتي ذهاب دور الـ 16 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو بثلاثية نظيفة سجلها فيدريكو فالفيردي.

مانشستر سيتي جوارديولا
