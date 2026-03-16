تقارير: إقامة ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 من مباراة واحدة

استقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على إقامة مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 من مباراة واحدة بدلا من الذهاب والإياب.

وكانت تأجلت منافسات بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2 الفترة الماضية بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط.

وتعرضت عواصم بعض الدول العربية الآسيوية للقصف جراء الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت قناة بي إن سبورتس عن قرار الاتحاد الآسيوي بإقامة مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 بنظام المباراة الواحدة.

وتقام المباريات في أرض محايدة بين الفترة من 19 إلى 22 أبريل المقبل.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن اقتراب إقامة المباريات في عمان أو قطر.

ويلعب النصر السعودي أمام الوصل الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.

وسبق وأن أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان كرة القدم بقطر يوم الأحد إلغاء المهرجان المفترض إقامته هذا الشهر.

وذلك بعد تعطل حركة السفر وإغلاق المجال الجوي في قطر.

المهرجان كان يتضمن 6 مباريات، بينها مباراة كأس فيناليسيما 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، ومباراتين وديتين لمنتخب مصر أمام إسبانيا والسعودية.