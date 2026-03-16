سبورت: ليفاندوفسكي أمام عروض تركية مغرية تقربه من عدم الاستمرار مع برشلونة

الإثنين، 16 مارس 2026 - 13:13

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

يواصل روبرت ليفاندوفسكي دراسة مستقبله قبل اتخاذ أي قرار نهائي، حيث أكد أنه سيبقي الأمر مفتوحا حتى مايو المقبل.

ويضع ليفاندوفسكي أولوية الاستماع إلى عروض برشلونة قبل تقييم أي خيارات أخرى.

لكن التقارير الأخيرة تشير إلى عروض مغرية من الدوري التركي، وبالأخص من فريقي فنربخشه وبيشكتاش.

أخبار متعلقة:
إذ كشفت صحيفة سبورت إن بيشكتاش قدم عرضا أوليا يشمل 10 ملايين يورو كمكافأة توقيع و20 مليون يورو صافي سنويا في عقد لمدة موسمين، وهو مبلغ يفوق بكثير ما يمكن أن يقدمه برشلونة.

العروض التركية جاءت في وقت تُتابع فيه أندية أخرى اللاعب، بما في ذلك فرق من الدوري الأمريكي MLS مثل شيكاغو فاير، وأندية إيطالية مثل ميلان ويوفنتوس، التي ضمنت له الاستمرارية كلاعب أساسي.

من جهته، الرئيس المنتخب للنادي الكتالوني جوان لابورتا أكد رغبته في تجديد عقد ليفاندوفسكي، مع الإشارة إلى أن التفاصيل المالية قد تُحدد خيارات اللاعب النهائي، خاصة مع فارق الرواتب الكبير بين العروض.

وفي سياق متصل، زوجة ليفاندوفسكي أوضحت أنهم يعيشون هذه الأشهر في برشلونة بكثافة، لأنها قد تكون الأخيرة له مع الفريق، فيما سيجري اللاعب محادثة مع المدرب هانز فليك لتحديد مستقبله قبل اتخاذ القرار النهائي.

النادي الكتالوني بدأ بالفعل دراسة بدائل في حال رحيل ليفاندوفسكي، سعيا لضمان التعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع لتعويضه.

برشلونة ليفاندوفسكي
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525328/سبورت-ليفاندوفسكي-أمام-عروض-تركية-مغرية-تقربه-من-عدم-الاستمرار-مع-برشلونة