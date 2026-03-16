تقرير: بسبب أزمة الإصابات.. بايرن ميونيخ يجهز حارس مرمى بعمر 16 عاما أمام أتالانتا

يستعد بايرن ميونيخ لمنح الحارس الشاب ليونارد بريسكت فرصة الظهور الأول مع الفريق الأول خلال مواجهة أتالانتا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بسبب أزمة الإصابات في مركز حراسة المرمى.

ويدخل بايرن المباراة بأفضلية كبيرة بعدما فاز ذهابا بنتيجة 6-1 في المباراة التي أقيمت في بيرجامو.

وكشف موقع فوتبول إيطاليا عن بدء بايرن ميونيخ تجهيز حارس مرماه الشاب بسبب إصابة جميع الحراس في الفريق.

ويعاني الفريق الألماني من أزمة حقيقية في مركز الحراسة قبل مواجهة الإياب.

ويغيب القائد مانويل نوير عن المباراة بسبب الإصابة، كما يعاني الحارس البديل سفين أولريش من إصابة بتمزق عضلي.

وتحوم الشكوك حول مشاركة يوناس أوربيج الذي شارك في مباراة الذهاب، بعد تعرضه لارتجاج في المخ، بينما لا يرغب الجهاز الفني بقيادة فينسنت كومباني في المخاطرة به.

كما يغيب حارس الفريق الرديف ليون كلاناك بسبب إصابة في الفخذ، ما يجعل بريسكت صاحب الـ16 عاما المرشح الأقرب للمشاركة أساسيا أمام أتالانتا.

وولد بريسكت في نيويورك لكنه يمثل منتخبات ألمانيا للناشئين، وشارك هذا الموسم في 16 مباراة مع فريق تحت 19 عاما لبايرن.

كما تواجد الحارس الشاب مرتين في قائمة الفريق الأول، خلال مواجهة باير ليفركوزن في الدوري الألماني، وأمام أتالانتا في مباراة الذهاب بدوري الأبطال.