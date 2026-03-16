تقرير: بسبب أزمة الإصابات.. بايرن ميونيخ يجهز حارس مرمى بعمر 16 عاما أمام أتالانتا

الإثنين، 16 مارس 2026 - 13:07

كتب : FilGoal

ليونارد بريسكت - حارس مرمى بايرن ميونيخ للشباب

يستعد بايرن ميونيخ لمنح الحارس الشاب ليونارد بريسكت فرصة الظهور الأول مع الفريق الأول خلال مواجهة أتالانتا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بسبب أزمة الإصابات في مركز حراسة المرمى.

ويدخل بايرن المباراة بأفضلية كبيرة بعدما فاز ذهابا بنتيجة 6-1 في المباراة التي أقيمت في بيرجامو.

وكشف موقع فوتبول إيطاليا عن بدء بايرن ميونيخ تجهيز حارس مرماه الشاب بسبب إصابة جميع الحراس في الفريق.

أخبار متعلقة:
بعد نوير وأوربيج.. بايرن ميونيخ يعلن إصابة حارس مرماه الثالث رغم طرد لويس دياز ونيكولاس جاكسون.. بايرن ميونيخ يتعادل مع باير ليفركوزن ديفيز وموسيالا وأوربيج.. بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق في غياب هاري كين.. بايرن ميونيخ يسحق جلادباخ برباعية ويواصل التحليق في الصدارة

ويعاني الفريق الألماني من أزمة حقيقية في مركز الحراسة قبل مواجهة الإياب.

ويغيب القائد مانويل نوير عن المباراة بسبب الإصابة، كما يعاني الحارس البديل سفين أولريش من إصابة بتمزق عضلي.

وتحوم الشكوك حول مشاركة يوناس أوربيج الذي شارك في مباراة الذهاب، بعد تعرضه لارتجاج في المخ، بينما لا يرغب الجهاز الفني بقيادة فينسنت كومباني في المخاطرة به.

كما يغيب حارس الفريق الرديف ليون كلاناك بسبب إصابة في الفخذ، ما يجعل بريسكت صاحب الـ16 عاما المرشح الأقرب للمشاركة أساسيا أمام أتالانتا.

وولد بريسكت في نيويورك لكنه يمثل منتخبات ألمانيا للناشئين، وشارك هذا الموسم في 16 مباراة مع فريق تحت 19 عاما لبايرن.

كما تواجد الحارس الشاب مرتين في قائمة الفريق الأول، خلال مواجهة باير ليفركوزن في الدوري الألماني، وأمام أتالانتا في مباراة الذهاب بدوري الأبطال.

دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ حراسة المرمى
نرشح لكم
إسبانيا تعلن مواجهة صربيا وديا بملعب فياريال.. ومصر في الانتظار أنشيلوتي: من المؤسف ألا يمتلك فالفيردي جواز سفر برازيلي.. وفينيسيوس لم يخيب الأمال ليست المرة الأولى.. جوارديولا يلغي مران مانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد تقرير: كاسيميرو يسبب صداعا لإدارة مانشستر يونايتد.. و7 بدلاء لخلافته سبورت: ليفاندوفسكي أمام عروض تركية مغرية تقربه من عدم الاستمرار مع برشلونة روي كين يرفض تعيين كاريك مدربا دائما ليونايتد الأولى في مسيرته.. آشلي كول مدربا لـ تشيزينا الإيطالي قائمة ريال مدريد - عودة مبابي وبيلينجهام أمام مانشستر سيتي
أخر الأخبار
إسبانيا تعلن مواجهة صربيا وديا بملعب فياريال.. ومصر في الانتظار 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"إيقاف قيد مع وقف التنفيذ".. رابطة الدوري الإنجليزي تعاقب تشيلسي 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأعلى للإعلام يعلن إيقاف مذيعة قناة الزمالك.. وإلزام بدفع 100 ألف جنيه 38 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من المنتخب لـ في الجول: نتابع حالة عبد المنعم بعد الإصابة.. وهذا موقفه من توقف مارس ساعة | منتخب مصر
دي ماريا عن العودة لمنتخب الأرجنتين: أعتقد أن سكالوني يتابع المباريات في أوروبا.. وليس هنا ساعة | أمريكا
خبر في الجول - بينهم هيثم حسن.. منتخب مصر يستقر على ضم سبعة محترفين ساعة | منتخب مصر
أنشيلوتي: من المؤسف ألا يمتلك فالفيردي جواز سفر برازيلي.. وفينيسيوس لم يخيب الأمال 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
/articles/525327/تقرير-بسبب-أزمة-الإصابات-بايرن-ميونيخ-يجهز-حارس-مرمى-بعمر-16-عاما-أمام-أتالانتا