الأولى في مسيرته.. آشلي كول مدربا لـ تشيزينا الإيطالي

الإثنين، 16 مارس 2026 - 12:24

كتب : FilGoal

أعلن نادي تشيزينا الإيطالي تعيين آشلي كول مدربا للفريق.

وكشف النادي الإيطالي، الناشط في الدرجة الثانية، عبر موقعه الرسمي توقيع كول عقدا مع النادي يمتد حتى 30 يونيو 2026 مع خيار التمديد بشروط معينة.

وانضم كول عام 2021 إلى الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا تحت 21 سنة.

مدير فني للمرة الأولى في مسيرته؟ تقرير: أشلي كول يستعد لتدريب تشيزينا قرعة الدوري الأوروبي - ديربي إيطالي ومواجهة صعبة لأستون فيلا.. وبورتو في نفس الطريق الدوري الأوروبي – تعادل إيطالي وفوز أستون فيلا.. وإندريك يواصل تألقه مع ليون

كما عمل مدربا مساعدا لـ فرانك لامبارد في إيفرتون وتشيلسي خلال الفترة من 2022 و2023.

كما عمل مساعدا لـ واين روني في نادي برمنجهام سيتي.

وعاد كول بعدها للعمل كمساعد مدرب لمنتخب إنجلترا 21 سنة، ثم مساعدا للمنتخب الإنجليزي الأول خلال الفترة من أغسطس حتى نوفمبر 2024.

وتعد فترة كول في الملاعب الأبرز مع أرسنال وتشيلسي، حصد خلاهم 14 لقبا، بالدوري الإنجليزي 3 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات.

كما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مع تشيلسي.

ولعب آشلي كويل 107 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي كسابع أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ منتخب الأسود الثلاثة.

وشارك في 3 بطولات لكأس العالم، وبطولتين أوروبيتين خلال الفترة من 2002 حتى 2012.

ولن تكون المرة الأولى التي يعمل فيها أشلي كول في إيطاليا، إذ لعب في صفوف روما من صيف 2014 حتى شتاء 2016.

ويمر تشيزينا بسلسلة نتائج سلبية، إذ لم يعرف طريق الفوز في المباريات الـ 7 الأخيرة.

وخسر تشيزينا 4 مباريات وتعادل في 3 آخرين.

ويحتل تشيزينا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي للدرجة الثانية برصيد 40 نقطة.

إسبانيا تعلن مواجهة صربيا وديا بملعب فياريال.. ومصر في الانتظار أنشيلوتي: من المؤسف ألا يمتلك فالفيردي جواز سفر برازيلي.. وفينيسيوس لم يخيب الأمال ليست المرة الأولى.. جوارديولا يلغي مران مانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد تقرير: كاسيميرو يسبب صداعا لإدارة مانشستر يونايتد.. و7 بدلاء لخلافته سبورت: ليفاندوفسكي أمام عروض تركية مغرية تقربه من عدم الاستمرار مع برشلونة تقرير: بسبب أزمة الإصابات.. بايرن ميونيخ يجهز حارس مرمى بعمر 16 عاما أمام أتالانتا روي كين يرفض تعيين كاريك مدربا دائما ليونايتد قائمة ريال مدريد - عودة مبابي وبيلينجهام أمام مانشستر سيتي
إسبانيا تعلن مواجهة صربيا وديا بملعب فياريال.. ومصر في الانتظار 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"إيقاف قيد مع وقف التنفيذ".. رابطة الدوري الإنجليزي تعاقب تشيلسي 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأعلى للإعلام يعلن إيقاف مذيعة قناة الزمالك.. وإلزام بدفع 100 ألف جنيه 38 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من المنتخب لـ في الجول: نتابع حالة عبد المنعم بعد الإصابة.. وهذا موقفه من توقف مارس ساعة | منتخب مصر
دي ماريا عن العودة لمنتخب الأرجنتين: أعتقد أن سكالوني يتابع المباريات في أوروبا.. وليس هنا ساعة | أمريكا
خبر في الجول - بينهم هيثم حسن.. منتخب مصر يستقر على ضم سبعة محترفين ساعة | منتخب مصر
أنشيلوتي: من المؤسف ألا يمتلك فالفيردي جواز سفر برازيلي.. وفينيسيوس لم يخيب الأمال 2 ساعة | أمريكا
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
