الأولى في مسيرته.. آشلي كول مدربا لـ تشيزينا الإيطالي

أعلن نادي تشيزينا الإيطالي تعيين آشلي كول مدربا للفريق.

وكشف النادي الإيطالي، الناشط في الدرجة الثانية، عبر موقعه الرسمي توقيع كول عقدا مع النادي يمتد حتى 30 يونيو 2026 مع خيار التمديد بشروط معينة.

وانضم كول عام 2021 إلى الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا تحت 21 سنة.

كما عمل مدربا مساعدا لـ فرانك لامبارد في إيفرتون وتشيلسي خلال الفترة من 2022 و2023.

كما عمل مساعدا لـ واين روني في نادي برمنجهام سيتي.

وعاد كول بعدها للعمل كمساعد مدرب لمنتخب إنجلترا 21 سنة، ثم مساعدا للمنتخب الإنجليزي الأول خلال الفترة من أغسطس حتى نوفمبر 2024.

وتعد فترة كول في الملاعب الأبرز مع أرسنال وتشيلسي، حصد خلاهم 14 لقبا، بالدوري الإنجليزي 3 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات.

كما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مع تشيلسي.

ولعب آشلي كويل 107 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي كسابع أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ منتخب الأسود الثلاثة.

وشارك في 3 بطولات لكأس العالم، وبطولتين أوروبيتين خلال الفترة من 2002 حتى 2012.

ولن تكون المرة الأولى التي يعمل فيها أشلي كول في إيطاليا، إذ لعب في صفوف روما من صيف 2014 حتى شتاء 2016.

ويمر تشيزينا بسلسلة نتائج سلبية، إذ لم يعرف طريق الفوز في المباريات الـ 7 الأخيرة.

وخسر تشيزينا 4 مباريات وتعادل في 3 آخرين.

ويحتل تشيزينا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي للدرجة الثانية برصيد 40 نقطة.