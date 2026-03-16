طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابتي ديانج وزيزو أمام الترجي

الإثنين، 16 مارس 2026 - 12:06

كتب : حسام نور الدين

كشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي تفاصيل إصابتي أليو ديانج وأحمد سيد "زيزو" أمام الترجي.

وخسر الأهلي بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل الحسم الأسبوع المقبل في القاهرة.

وقال أحمد جاب الله عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "أليو ديانج تعرض لكدمة في اليد خلال مشاركته في مواجهة الترجي، وأحمد زيزو تعرض لكدمة قوية في الكاحل".

وكشف جاب الله "الثنائي ديانج وزيزو سوف يخضع للفحص الطبي بعد العودة إلى القاهرة للاطمئنان على حالتهما قبل المران".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة، في المواجهة التي تقام بدون حضور الجمهور.

وحقق الترجي أول فوز على الأهلي منذ 8 سنوات، بالتحديد في إياب نهائي البطولة عام 2018 عندما فاز الفريق التونسي 3-0 على الأحمر.

كما أن هدف الترجي في الأهلي هو الأول أيضا منذ نهائي 2018، بعد 6 مباريات متتالية دون أهداف للفريق التونسي أمام الأحمر.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل حسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وإذا حقق الأهلي الفوز بنتيجة هدف دون مقابل يتم اللجوء لشوطين إضافيين.

