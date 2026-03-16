كرة طائرة - زينة العلمي: كنا نستهدف إعادة لقب الكأس منذ بداية الموسم.. ونسعى للقب الخامس

الإثنين، 16 مارس 2026 - 11:53

كتب : FilGoal

زينة العلمي - سيدات الأهلي كرة طائرة

أعربت زينة العلمي لاعبة الأهلي عن سعادتها بعد التتويج بثالث ألقاب الموسم عقب الفوز بكأس مصر.

وحققت سيدات الأهلي لقب كأس مصر للكرة الطائرة بالفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.

وقالت زينة العلمي عبر صفحة الأهلي الرسمية: "كانت بطولة كأس مصر مهمة جدا بالنسبة لنا بسبب خسارتنا لها مرتين بالمواسم الماضية".

وتابعت "منذ بداية الموسم وإعادة لقب كأس مصر كان أحد أبرز أهدافنا والحمد لله نجحنا في تحقيق ذلك".

وكشفت "كل النهائيات كانت في رمضان مع توالي المباريات، وذلك يسبب لنا إرهاق كبير، والآن نبدأ التركيز في الدوري وإفريقيا".

واختتمت زينة تصريحاته "حققنا ثلاثة ألقاب وهدفنا الوصول للقب الخامس مع نهاية الموسم".

وفاز الأهلي باللقب بعدما حقق الزمالك لقب النسخة الماضية.

ويعد ذلك ثالث ألقاب الأهلي هذا الموسم بعد الفوز بألقاب دوري المرتبط والسوبر المصري.

ومن المنتظر أن يُختتم دوري السيدات في نهاية شهر مارس الجاري.

وستبدأ منافسات بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات في شهر أبريل المقبل.

كرة طائرة - زينة العلمي: كنا نستهدف إعادة لقب الكأس منذ بداية الموسم.. ونسعى للقب الخامس 12 دقيقة | رياضة نسائية
