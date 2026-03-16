قائمة ريال مدريد - عودة مبابي وبيلينجهام أمام مانشستر سيتي

الإثنين، 16 مارس 2026 - 11:48

كتب : FilGoal

عاد كيليان مبابي، وجود بيلينجهام لقائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي.

ويحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة أحرزها فيدريكو فالفيردي.

وأعلن ألفارو أربيلوا عن قائمة فريقه للمباراة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس

الدفاع: داني كاربخال - ديفيد ألابا - ترنت ألكسندر أرنولد - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - دان هاوسن - دييجو أجوادو - ماريو ريفاس

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي - أوريلين تشاوميني - أردا جولر - خورخي سيستيرو - مانويل أنخيل - سيزار بالاسيوس - تياجو بيتارش

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو .

ويلتقي المتأهل من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ الألماني أمام أتالانتا الإيطالي في الدور ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق البافاري بنتيجة 6-1.

