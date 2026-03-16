منافس مصر - الاتحاد الآسيوي: إيران ما زالت في كأس العالم حتى الآن

الإثنين، 16 مارس 2026 - 11:44

كتب : FilGoal

كأس العالم

لا يزال موقف مشاركة إيران في كأس العالم 2026 غامضا مع تطورات الأحداث السياسية.

وأكد ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن منتخب إيران ما زال يخطط للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم الأوضاع السياسية الحالية.

وقال ويندسور جون خلال مؤتمر صحفي في كوالالمبور: "حتى الآن، وبحسب ما نعلم، إيران ستشارك في كأس العالم".

وأضاف "نحن نتابع الموقف لمعرفة ما إذا كانوا سيشاركون أم لا، لكن في الوقت الحالي لا توجد أي معلومات رسمية تفيد بعدم مشاركتهم".

وأوضح الأمين العام للاتحاد الآسيوي أن الاتحاد يتمنى مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة.

وشدد "إيران فريق قوي في آسيا، ونأمل أن يتمكنوا من حل مشكلاتهم والمشاركة في كأس العالم".

وتأتي هذه التصريحات بعد تحذير من دونالد ترامب الذي قال إن سلامة لاعبي المنتخب الإيراني قد تكون في خطر إذا شاركوا في البطولة.

ومن المقرر أن تقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتشن أمريكا حاليا حربا مع إسرائيل ضد إيران مما أدى لتكهنات بإمكانية عدم مشاركة إيران في كأس العالم 2026.

ويشارك منتخب إيران في المجموعة السابعة مع مصر وبلجيكا ونيوزيلندا في البطولة التي ستقام خلال شهر يونيو المقبل بكندا والمكسيك وأمريكا.

وتقام مباريات المجموعة في أمريكا، مما يحتم على إيران السفر إلى الولايات المتحدة.

وكانت أمريكا قد أعلنت منع جماهير بعض الدول من السفر إليها من أجل حضور كأس العالم ومن ضمنها إيران.

