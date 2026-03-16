كرة طائرة - ندى حمدي: مواجهة الزمالك في الكأس كانت الأصعب بالموسم

ترى ندى حمدي لاعبة فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة، أن التتويج بالكأس أمام الزمالك كان المباراة الأصعب هذا الموسم رغم أنها المواجهة الثالثة بين الفريقين.

وحققت سيدات الأهلي لقب كأس مصر للكرة الطائرة بالفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.

وقالت ندى حمدي عبر صفحة الأهلي الرسمية: "كانت مباراة صعبة جدا أمام الزمالك لأنها الثالثة هذا الموسم".

وأوضحت "تكرار المواجهة يصعب من المباراة بسبب حفظ كل فريق لطريقة لعب الآخر، لذلك أعتقد أنها كانت المباراة الأصعب هذا الموسم".

وشددت ندى "أرى أن كل الفرق جيدة هذا الموسم ولا يوجد ما يسمى بمباراة سهلة".

واختتمت ندى تصريحاتها "نتحدث مع بعضنا البعض لحل مشاكل الفريق أولا بأول من أجل التركيز في المباريات المقبلة".

وفاز الأهلي باللقب بعدما حقق الزمالك لقب النسخة الماضية.

ويعد ذلك ثالث ألقاب الأهلي هذا الموسم بعد الفوز بألقاب دوري المرتبط والسوبر المصري.

ومن المنتظر أن يُختتم دوري السيدات في نهاية شهر مارس الجاري.

وستبدأ منافسات بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات في شهر أبريل المقبل.