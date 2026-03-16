فليك: سجلنا خمسة أهداف وحصدنا نقاط المباراة لكن نحتاج للتحسن

يرى هانز فليك مدرب فريق برشلونة أن فريقه يحتاج للتحسن رغم الفوز الكبير أمام إشبيلية.

وحقق برشلونة فوزا كبيرا على إشبيلية بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب كامب نو بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة نيوكاسل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بهدف دون مقابل.

وقال فليك في تصريحات صحفية عقب مواجهة إشبيلية: "هناك العديد من الأمور تسير على ما يرام، لكن هناك مواقف على أرض الملعب ليست مثالية".

وشدد "سجلنا خمسة أهداف وحصدنا نقاط المباراة، لكن لم نؤد كما كنت أريد، ونحتاج للعب بإيقاع أسرع".

وأوضح فليك "علينا التركيز لأن نيوكاسل فريق قوي جدا، وبإمكاننا التحسن وأنا راض عن أداء الفريق في النهاية".

وأضاف "تنتظرنا مباراة مهمة هذا الأسبوع أمام نيوكاسل، ونسعى لتقديم أفضل مستوى لنا وتحسين بعض الأمور".

أما عودة جافي فقال: "عودته أمر رائع بعد عمل مميز من الجهاز الطبي، هي مجرد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن لا نعرف ما إذا كان سيشارك يوم الأربعاء أو الأحد، والكل هنا سعيد بعودته".

واختتم فليك تصريحاته "لا أعرف متى سيكون بيدري جاهزا للمشاركة في مباراة كاملة، وسنتعامل مع حالته بشكل تدريجي، وأنا سعيد بمشاركته سواء لمدة 60 أو 90 دقيقة".

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة 70 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وشهدت المباراة عودة جافي للمشاركة بعد 6 أشهر من الغياب بسبب الإصابة.