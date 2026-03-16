الرياضية: النصر ينصح ماني بالغياب عن السنغال.. ورونالدو ينتظر التقرير الطبي النهائي

نصح الجهاز الطبي لفريق النصر، ساديو ماني بعدم الانضمام إلى منتخب السنغال خلال فترة التوقف الدولي بمارس الجاري.

وابتعد النصر في صدارة الدوري السعودي وواصل الهلال مطاردته مستغلين تعثر أهلي جدة في الجولة 26 من الدوري السعودي.

وفاز النصر على الخليج بنتيجة 5-0 في غياب كريستيانو رونالدو، فيما تفوق الهلال على الفتح بنتيجة 1-0.

وكشفت صحيفة الرياضية عن إبلاغ الجهاز الطبي للنصر، لساديو ماني بحاجته إلى العلاج لفترة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام.

ونصح الجهاز الطبي للنصر اللاعب السنغالي بعدم الانضمام لمنتخب بلاده بالتوقف الجاري.

ويفضل النصر عدم المجازفة باللاعب حرصا على جاهزيته للمرحلة المقبلة والحاسمة خلال المنافسة على لقب الدوري.

وحقق النصر الفوز رقم 12 على التوالي له في الدوري السعودي ورفع رصيده لـ 67 نقطة.

أما بالنسبة لكريستيانو رونالدو، فينتظر اللاعب البرتغالي صدور التقرير الطبي النهائي لحسم موقفه من مباريات التوقف الدولي.

وتم استدعاء كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس إلى معسكر البرتغال المقبل.