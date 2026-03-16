أليجري: يجب أن نكون واقعيين بعد الخسارة أمام لاتسيو.. ولياو كان منزعجا

يرى ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان ضرورة التحلي بالواقعية بعد الخسارة أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي، مشيرا إلى أن هدف الفريق هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وخسر ميلان أمام لاتسيو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو، ليتسع الفارق مع المتصدر إنتر إلى 8 نقاط.

وقال أليجري في تصريحات لشبكة DAZN: "كنا نعلم صعوبة المباراة، خاصة مع عودة الجماهير إلى الملعب وكان الأمر مهما للغاية بالنسبة للاتسيو".

وأضاف "قدموا شوطا أول قويا للغاية، وكان يجب أن نكون أكثر تنظيما ونرتكب أخطاء أقل".

وتابع "بعد الاستراحة لعبنا بإيقاع أعلى وهاجمنا كثيرا، لكننا لم نتمكن من تسجيل هدف. هذه هي كرة القدم".

وشدد مدرب ميلان على ضرورة التركيز على الهدف الأساسي للفريق قائلا: "بعد الفوز على إنتر بدأ الحديث عن لقب الدوري، لكن يجب أن نكون واقعيين. هدفنا هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

وأوضح "علينا أن نعيد ضبط الأمور، لأننا إذا ابتعدنا عن هدفنا قد نهدم ما بنيناه خلال الأشهر الستة الماضية".

كما تحدث أليجري عن غضب رافاييل لياو بعد استبداله في الدقيقة 68 من المباراة.

وقال أليجري: "لياو كان منزعجا قليلا لأنه شعر أنه لم يحصل على التمريرات الكافية في بعض المواقف، لذلك كان غاضبا، وهذا أمر يمكن أن يحدث خلال المباريات".

وأتم تصريحاته "لا يزال الموسم طويلا، ويجب أن نحافظ على تركيزنا ونتحسن خاصة بعد الأخطاء التي ارتكبناها في الشوط الأول".

أخفق ميلان في إشعال صراع القمة لـ الدوري الإيطالي بالخسارة من لاتسيو بنتيجة 1-0 في الجولة 29 على ملعب الأولمبيكو.

ولم يستغل الروسونيري تعثر إنتر بالتعادل مع أتالانتا بنتيجة 1-1 السبت من أجل تقليص الفارق لـ 5 نقاط مع النيراتزوري المتصدر، فخسر ليصبح الفارق 8 نقاط.

وخسر ميلان أمام لاتسيو للمرة الثانية هذا الموسم بعدما أقصاه نسور العاصمة من دور الـ 16 لكأس إيطاليا هذا الموسم.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 26 عن طريق جوستاف إيساكسن بعد تفوق على بيرفيس إستوبينيان وانفرد وسدد في الشباك.

ظل ميلان ثانيا برصيد 60 نقطة بفارق 8 نقاط عن إنتر المتصدر.

وسيحل إنتر ضيفا على فيورنتينا في الجولة المقبلة، فيما يستضيف ميلان على ملعب سان سيرو فريق تورينو.