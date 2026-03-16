سانتوس يحتفل بوصول نيمار إلى المباراة رقم 800 في مسيرته

الإثنين، 16 مارس 2026 - 10:50

كتب : FilGoal

احتفل نادي سانتوس بنجمه نيمار قبل مواجهة كورينثيانز بعد وصوله إلى المباراة رقم 800 في مسيرته الاحترافية.

ووصل نيمار إلى هذا الرقم خلال تعادل سانتوس مع كورينثيانز 1-1، في مباراة شهدت احتفالا خاصا من جماهير النادي في ملعب فيلا بيلميرو.

وخصص سانتوس تيفو كبيرا للاعب ظهر فيه إلى جانب أسطورة النادي بيليه، كما ارتدى نيمار قميصا خاصا بالمناسبة وسط استقبال حافل من الجماهير.

وساهم نيمار في هدف التعادل الذي سجله جابرييل باربوسا بعد ضغط على دفاع كورينثيانز، وذلك عقب تقدم الفريق المنافس بهدف رائع سجله ممفيس ديباي.

ويأتي هذا الإنجاز في وقت يسعى فيه نيمار للعودة إلى منتخب البرازيل والمشاركة في كأس العالم 2026، والتي قد تكون آخر بطولة كبرى في مسيرته.

ومن المنتظر أن يعلن كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل قائمة المنتخب خلال الأيام المقبلة لخوض مباراتين وديتين أمام فرنسا وكرواتيا، بينما يأمل نيمار في التواجد ضمن القائمة.

وكان نيمار قد بدأ مسيرته الاحترافية مع سانتوس في 7 مارس 2009، قبل أن يخوض تجربة طويلة في الملاعب الأوروبية، ليصل الآن إلى المباراة رقم 800 في مشواره الاحترافي.

