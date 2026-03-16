لابورتا بعد فوزه في الانتخابات: لن يوقفنا أحد.. وسنواصل العمل من أجل برشلونة

أعرب جوان لابورتا رئيس برشلونة عن سعادته بعد فوزه في انتخابات رئاسة النادي وتجديد الثقة فيه لولاية جديدة.

وتفوق لابورتا في الانتخابات على منافسه فيكتور فونت ليواصل قيادة النادي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "هذا ناد فريد من نوعه، جماهير برشلونة قادرة على التصويت والمشاركة في صنع القرار، وهذا ما يجعل النادي مميزا".

وأضاف "كان يوما رائعا ودليلا على ديمقراطية النادي واحترام الجميع للعملية الانتخابية".

ووجه لابورتا الشكر للمدرب هانز فليك والإدارة الرياضية في النادي، مشيرا إلى أهمية مشاركة العاملين داخل برشلونة في العملية الانتخابية.

كما تحدث عن منافسه في الانتخابات قائلا: "كانت هناك قائمة تعتمد على المواجهة والانقسام، لكن الأعضاء اختاروا مشروعنا الذي يقوم على الوحدة".

وأتم لابورتا تصريحاته "هذه النتيجة قوية وتمنحنا طاقة كبيرة. لن يوقفنا أحد، سنواصل العمل من أجل برشلونة خلال السنوات المقبلة".

وللمرة الثانية على التوالي يتمكن لابورتا من الفوز بالانتخابات الرئاسية للنادي الكتالوني.

وفاز لابورتا بعدما حصل على نسبة 68.18% بواقع 32934 صوتا من أعضاء النادي.

وعلى الجانب الآخر حصل فونت على نسبة 29.78% بواقع 14385 صوتا.

وبذلك سيستمر لابورتا في رئاسة برشلونة لمدة 5 أعوام مقبلة.

وكانت الولاية الأولى للابورتا استمرت من 2003 إلى 2010، قبل أن يفوز مرة أخرى في 2021 و2026، أي إجمالا 3 فترات انتخابية.

