لابورتا بعد فوزه في الانتخابات: لن يوقفنا أحد.. وسنواصل العمل من أجل برشلونة

الإثنين، 16 مارس 2026 - 10:41

كتب : FilGoal

جوان لابورتا

أعرب جوان لابورتا رئيس برشلونة عن سعادته بعد فوزه في انتخابات رئاسة النادي وتجديد الثقة فيه لولاية جديدة.

وتفوق لابورتا في الانتخابات على منافسه فيكتور فونت ليواصل قيادة النادي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "هذا ناد فريد من نوعه، جماهير برشلونة قادرة على التصويت والمشاركة في صنع القرار، وهذا ما يجعل النادي مميزا".

ولاية أخرى.. لابورتا يكتسح فونت في سباق رئاسة برشلونة برشلونة يضرب إشبيلية بخماسية وينتقم من مباراة الذهاب جافي: حلمت دائما بارتداء شارة قيادة برشلونة.. وفليك كان مثل والدي انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (5)-(2) إشبيلية

وأضاف "كان يوما رائعا ودليلا على ديمقراطية النادي واحترام الجميع للعملية الانتخابية".

ووجه لابورتا الشكر للمدرب هانز فليك والإدارة الرياضية في النادي، مشيرا إلى أهمية مشاركة العاملين داخل برشلونة في العملية الانتخابية.

كما تحدث عن منافسه في الانتخابات قائلا: "كانت هناك قائمة تعتمد على المواجهة والانقسام، لكن الأعضاء اختاروا مشروعنا الذي يقوم على الوحدة".

وأتم لابورتا تصريحاته "هذه النتيجة قوية وتمنحنا طاقة كبيرة. لن يوقفنا أحد، سنواصل العمل من أجل برشلونة خلال السنوات المقبلة".

وللمرة الثانية على التوالي يتمكن لابورتا من الفوز بالانتخابات الرئاسية للنادي الكتالوني.

وفاز لابورتا بعدما حصل على نسبة 68.18% بواقع 32934 صوتا من أعضاء النادي.

وعلى الجانب الآخر حصل فونت على نسبة 29.78% بواقع 14385 صوتا.

وبذلك سيستمر لابورتا في رئاسة برشلونة لمدة 5 أعوام مقبلة.

وكانت الولاية الأولى للابورتا استمرت من 2003 إلى 2010، قبل أن يفوز مرة أخرى في 2021 و2026، أي إجمالا 3 فترات انتخابية.

وحقق برشلونة فوزا كبيرا على إشبيلية بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب كامب نو بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

فليك: سجلنا خمسة أهداف وحصدنا نقاط المباراة لكن نحتاج للتحسن ولاية أخرى.. لابورتا يكتسح فونت في سباق رئاسة برشلونة جافي: حلمت دائما بارتداء شارة قيادة برشلونة.. وفليك كان مثل والدي برشلونة يضرب إشبيلية بخماسية وينتقم من مباراة الذهاب انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (5)-(2) إشبيلية فليك يوضح سبب جلوس يامال على مقاعد البدلاء أمام إشبيلية تشكيل برشلونة - أسبارت أساسي ضد إشبيلية.. ويامال وجافي على مقاعد البدلاء بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يسقط أمام بيتيس برباعية في نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب
روي كين يرفض تعيين كاريك مدربا دائما ليونايتد 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأولى في مسيرته.. آشلي كول مدربا لـ تشيزينا الإيطالي 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابتي ديانج وزيزو أمام الترجي 48 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - زينة العلمي: كنا نستهدف إعادة لقب الكأس منذ بداية الموسم.. ونسعى للقب الخامس ساعة | رياضة نسائية
قائمة ريال مدريد - عودة مبابي وبيلينجهام أمام مانشستر سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
منافس مصر - الاتحاد الآسيوي: إيران ما زالت في كأس العالم حتى الآن ساعة | في المونديال
كرة طائرة - ندى حمدي: مواجهة الزمالك في الكأس كانت الأصعب بالموسم ساعة | رياضة نسائية
فليك: سجلنا خمسة أهداف وحصدنا نقاط المباراة لكن نحتاج للتحسن ساعة | الدوري الإسباني
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
