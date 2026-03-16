مواعيد مباريات الإثنين 16 مارس 2026.. الجولة الخامسة من دوري الطائرة

الإثنين، 16 مارس 2026 - 10:10

كتب : FilGoal

الزمالك ضد بتروجت - كرة طائرة

يشهد اليوم الإثنين الموافق 16 مارس 2026 انطلاق منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري للكرة الطائرة.

الدوري المصري للكرة الطائرة

تنطلق الجولة الخامسة من مرحلة الدور النهائي بمسابقة دوري الطائرة بمشاركة 8 فرق.

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري على صالة حسن مصطفى في الثامنة والنصف مساء.

وفي نفس التوقيت يلعب القناة أمام سبورتنج على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

بينما يواجه الزمالك فريق الجزيرة في العاشرة والنصف مساء على صالة حسن مصطفى.

بينما في نفس التوقيت يواجه بتروجت فريق الطيران على صالة الشباب والرياضة.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب عقب مرور 4 جولات بالعلامة الكاملة بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني بعد الخسارة من سبورتنج أمس الأحد.

الدوري الإنجليزي

تختتم منافسات الجولة 30 من المسابقة بمواجهة بين برينتفورد وولفرهامبتون.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

تختتم منافسات الجولة 28 من المسابقة عندما يستضيف رايو فايكانو فريق ليفانتي.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

