ولاية أخرى.. لابورتا يكتسح فونت في سباق رئاسة برشلونة

اكتسح جوان لابورتا منافسه فيكتور فونت في سباق الانتخابات الرئاسية لبرشلونة.

وللمرة الثانية على التوالي يتمكن لابورتا من الفوز بالانتخابات الرئاسية للنادي الكتالوني.

وفاز لابورتا بعدما حصل على نسبة 68.18% بواقع 32934 صوتا من أعضاء النادي.

وعلى الجانب الآخر حصل فونت على نسبة 29.78% بواقع 14385 صوتا.

وبذلك سيستمر لابورتا في رئاسة برشلونة لمدة 5 أعوام مقبلة.

ويستمر لابورتا في رئاسة برشلونة للولاية الثانية على التوالي.

وكانت الولاية الأولى للابورتا استمرت من 2003 إلى 2010، قبل أن يفوز مرة أخرى في 2021 و2026، أي إجمالا 3 فترات انتخابية.

وحقق برشلونة فوزا كبيرا على إشبيلية بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب كامب نو بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

المباراة كانت بمثابة انتقام من مباراة الذهاب والتي كان إشبيلية قد انتصر فيها بأربعة أهداف مقابل هدف.

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة 70 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وشهدت المباراة عودة جافي للمشاركة بعد 6 أشهر من الغياب بسبب الإصابة.