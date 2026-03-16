ولاية أخرى.. لابورتا يكتسح فونت في سباق رئاسة برشلونة

الإثنين، 16 مارس 2026 - 01:57

كتب : FilGoal

جوان لابورتا

اكتسح جوان لابورتا منافسه فيكتور فونت في سباق الانتخابات الرئاسية لبرشلونة.

وللمرة الثانية على التوالي يتمكن لابورتا من الفوز بالانتخابات الرئاسية للنادي الكتالوني.

وفاز لابورتا بعدما حصل على نسبة 68.18% بواقع 32934 صوتا من أعضاء النادي.

وعلى الجانب الآخر حصل فونت على نسبة 29.78% بواقع 14385 صوتا.

وبذلك سيستمر لابورتا في رئاسة برشلونة لمدة 5 أعوام مقبلة.

ويستمر لابورتا في رئاسة برشلونة للولاية الثانية على التوالي.

وكانت الولاية الأولى للابورتا استمرت من 2003 إلى 2010، قبل أن يفوز مرة أخرى في 2021 و2026، أي إجمالا 3 فترات انتخابية.

