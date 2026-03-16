كرة سلة - لقاء فاصل بين الأهلي وسبورتنج.. ومواجهة منتظرة بين الزمالك والاتحاد في الدوري

تأهل الزمالك والاتحاد السكندري والمصرية للاتصالات إلى نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة، فيما سيخوض الأهلي لقاءً فاصلا مع سبورتنج.

وأقيمت مباريات ربع نهائي نسخة 2025-26 بنظام Best of 3 لتحديد الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على نظيره بتروجت بنتيجة 98-74 وأصبح أول المتأهلين للمربع الذهبي.

وعوض الأهلي خسارته في اللقاء الأول بالفوز على سبورتنج في المباراة الثانية بنتيجة 89-71.

وكرر المصرية للاتصالات الفوز على سموحة بنتيجة 71-69، وانتصر الزمالك على الجزيرة بنتيجة 62-51.

وسيخوض الأهلي لقاء فاصلا مع سبورتنج يوم الأربعاء المقبل 18 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد السكندري نظيره الزمالك في الدور نصف النهائي، على أن ينتظر المصرية للاتصالات الفائز من لقاء الأهلي وسبورتنج.

يذكر أن الأهلي حامل اللقب بعدما فاز على الاتحاد في نهائي النسخة الماضية.