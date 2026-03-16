كسر هيمنة الأحمر.. الترجي يسجل في الأهلي لأول مرة بعد 8 مباريات

الإثنين، 16 مارس 2026 - 00:43

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الترجي - زيزو

سجل محمد توجاي لاعب الترجي هدفا في الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد الترجي التونسي في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على ملعب رادس.

وأنهى الترجي سلسلة عدم تسجيله في شباك الأهلي والتي استمرت 8 مباريات.

وأحرز توجاي الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الترجي بعد لمسة يد على محمد هاني.

السلسة شهدت تسجيل الأهلي 10 أهداف دون استقبال أي هدف.

وفاز الأهلي في 6 مباريات في هذه السلسلة مقابل تعادلين دون أهداف.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

الترجي الأهلي دوري أبطال إفريقيا
