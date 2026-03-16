كسر هيمنة الأحمر.. الترجي يسجل في الأهلي لأول مرة بعد 8 مباريات
الإثنين، 16 مارس 2026 - 00:43
كتب : FilGoal
سجل محمد توجاي لاعب الترجي هدفا في الأهلي.
ويلعب الأهلي ضد الترجي التونسي في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على ملعب رادس.
وأنهى الترجي سلسلة عدم تسجيله في شباك الأهلي والتي استمرت 8 مباريات.
وأحرز توجاي الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 73.
واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الترجي بعد لمسة يد على محمد هاني.
⚽ افتتاح التسجيل!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 15, 2026
محمد أمين توغاي يسجل الهدف الأول للترجي الرياضي التونسي في شباك الأهلي المصري من علامة الجزاء#دوري_أبطال_إفريقيا #الترجي_الأهلي pic.twitter.com/Tu2byGLpJO
السلسة شهدت تسجيل الأهلي 10 أهداف دون استقبال أي هدف.
وفاز الأهلي في 6 مباريات في هذه السلسلة مقابل تعادلين دون أهداف.
وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.
نرشح لكم
توروب: بعض التفاصيل لعبت دورا في تحديد نتيجة اللقاء ضد الترجي الشناوي: الأهلي أدى بشكل جيد أمام الترجي.. وسنلعب للتأهل في القاهرة بن حميدة: مباراة الأهلي كانت صعبة ذهنيا أكثر من فنيا دوري أبطال إفريقيا – بدون جمهور.. موعد مباراة الأهلي ضد الترجي والقناة الناقلة الحسم في القاهرة.. الترجي يهزم الأهلي لأول مرة منذ 6 سنوات عرض إسباني لمواجهة منتخب مصر في توقف مارس انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر اتحاد الكرة يعلن نقل مباراة مصر أمام السعودية وموعدها