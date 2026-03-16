كسر هيمنة الأحمر.. الترجي يسجل في الأهلي لأول مرة بعد 8 مباريات

الإثنين، 16 مارس 2026 - 00:43

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الترجي - زيزو

سجل محمد توجاي لاعب الترجي هدفا في الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد الترجي التونسي في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على ملعب رادس.

وأنهى الترجي سلسلة عدم تسجيله في شباك الأهلي والتي استمرت 8 مباريات.

وأحرز توجاي الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الترجي بعد لمسة يد على محمد هاني.

السلسة شهدت تسجيل الأهلي 10 أهداف دون استقبال أي هدف.

وفاز الأهلي في 6 مباريات في هذه السلسلة مقابل تعادلين دون أهداف.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

الترجي الأهلي دوري أبطال إفريقيا
الشناوي: الأهلي أدى بشكل جيد أمام الترجي.. وسنلعب للتأهل في القاهرة بن حميدة: مباراة الأهلي كانت صعبة ذهنيا أكثر من فنيا دوري أبطال إفريقيا – بدون جمهور.. موعد مباراة الأهلي ضد الترجي والقناة الناقلة الحسم في القاهرة.. الترجي يهزم الأهلي لأول مرة منذ 6 سنوات عرض إسباني لمواجهة منتخب مصر في توقف مارس انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر اتحاد الكرة يعلن نقل مباراة مصر أمام السعودية وموعدها تشكيل الأهلي – شوبير يحرس المرمى أمام الترجي.. وبنشرقي يقود الهجوم
الشناوي: الأهلي أدى بشكل جيد أمام الترجي.. وسنلعب للتأهل في القاهرة 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - لقاء فاصل بين الأهلي وسبورتنج.. ومواجهة منتظرة بين الزمالك والاتحاد في الدوري 15 دقيقة | كرة سلة
بن حميدة: مباراة الأهلي كانت صعبة ذهنيا أكثر من فنيا 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
بوميل: أرفع القبعة للاعبي الترجي بعد الفوز على الأهلي.. وتجاوزنا الصعوبات رغم المشاكل 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حسام حسن وافق على لقاء إسبانيا.. وفي انتظار الاتفاق 40 دقيقة | منتخب مصر
دوري أبطال إفريقيا – بدون جمهور.. موعد مباراة الأهلي ضد الترجي والقناة الناقلة 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
الحسم في القاهرة.. الترجي يهزم الأهلي لأول مرة منذ 6 سنوات 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
عرض إسباني لمواجهة منتخب مصر في توقف مارس ساعة | منتخب مصر
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
