كرة طائرة - ثالث ألقاب الموسم الحالي.. سيدات الأهلي يحصدن كأس مصر أمام الزمالك

حققت سيدات الأهلي لقب كأس مصر للكرة الطائرة بالفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.

وأقيمت نهائيات بطولة كأس مصر للسيدات في صالة نادي الاتحاد السكندري بالإسكندرية.

وتفوقت سيدات الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 27-25.

وحسمن الشوط الثاني بنتيجة 25-15، وفي الثالث حققن اللقب بفضل التفوق بنتيجة 25-21.

وفاز الأهلي باللقب بعدما حقق الزمالك لقب النسخة الماضية.

ويعد ذلك ثالث ألقاب الأهلي هذا الموسم بعد الفوز بألقاب دوري المرتبط والسوبر المصري.

ومن المنتظر أن يُختتم دوري السيدات في نهاية شهر مارس الجاري.

وستبدأ منافسات البطولات الإفريقية للكرة الطائرة سيدات في شهر أبريل المقبل.