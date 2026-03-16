كرة طائرة - ثالث ألقاب الموسم الحالي.. سيدات الأهلي يحصدن كأس مصر أمام الزمالك

الإثنين، 16 مارس 2026 - 00:38

كتب : FilGoal

الأهلي سيدات - كرة طائرة

حققت سيدات الأهلي لقب كأس مصر للكرة الطائرة بالفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.

وأقيمت نهائيات بطولة كأس مصر للسيدات في صالة نادي الاتحاد السكندري بالإسكندرية.

وتفوقت سيدات الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 27-25.

وحسمن الشوط الثاني بنتيجة 25-15، وفي الثالث حققن اللقب بفضل التفوق بنتيجة 25-21.

وفاز الأهلي باللقب بعدما حقق الزمالك لقب النسخة الماضية.

ويعد ذلك ثالث ألقاب الأهلي هذا الموسم بعد الفوز بألقاب دوري المرتبط والسوبر المصري.

ومن المنتظر أن يُختتم دوري السيدات في نهاية شهر مارس الجاري.

وستبدأ منافسات البطولات الإفريقية للكرة الطائرة سيدات في شهر أبريل المقبل.

نرشح لكم
انتهت كرة طائرة - الأهلي (25) 3-0 (21) الزمالك.. الأحمر بطلات كأس مصر كرة يد - عودة كاستيلو وضم جدو لقائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهتي ألمانيا كرة يد - وفاة لاعب بورفؤاد بعد ساعات من التأهل لدور الثمانية بمجموعة المنافسة على الصعود اسكواش - ناردين جرس إلى نهائي بطولة كالجاري الدولية مواعيد الأحد 15 مارس 2026.. الأهلي ضد الترجي وليفربول يواجه توتنام كرة طائرة – الأهلي يهزم المقاولون ويواجه الزمالك في نهائي كأس مصر للسيدات كرة طائرة – الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر للسيدات بالفوز على دلفي كرة يد – الأهلي يحسم قمة دوري السيدات بالفوز على الزمالك
