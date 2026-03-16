جاسبريني: كومو قوي لكن لا أحترم سلوك لاعبيه

انتقد جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لروما سلوك خصمه كومو في المباراة التي جمعتهما.

وفاز كومو على منافسه روما بهدفين مقابل هدف في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي لـ DAZN: "كومو فريق قوي، لكنني لا أحترم سلوكه سواء داخل الملعب أو على خط التماس".

وأضاف "شاهدت لقطة ويسلي وطرده، لا جدوى من التعليق على هذا التوجه في كرة القدم، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل".

وأكمل "طرد ويسلي كان حاسما مثل تسجيلهم هدف التعادل".

وواصل مالين تألقه مع الجيالوروسي منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إذ أصبح هداف روما في الدوري خلال الموسم الحالي بتسجيله 7 أهداف في 9 مباريات خاضها.

ووصل دوفيكاس لهدفه العاشر مع كومو في الدوري الإيطالي، اللاعب الأخير الذي وصل لـ 10 أهداف مع كومو كان ستيفانو بورجونوفو في 1985-1986.

وبات اللاعب اليوناني أول أجنبي يحرز 10 أهداف مع كومو في موسم واحد.

ولعب روما بـ 10 لاعبين في الدقيقة 64 بعد حصول ويسلي على البطاقة الصفراء الثانية والطرد.

وكان يوفنتوس يمني نفسه بانتهاء المباراة بالتعادل ليظل في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، لكن رجال سيسك فابريجاس رفضوا ذلك بهذا الفوز.

وارتفع رصيد كومو للنقطة 54 في المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو، ويبتعد عن يوفنتوس الخامس بفارق نقطة واحدة.

بينما توقف رصيد روما عند النقطة 51 في المركز السادس.