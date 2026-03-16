جاسبريني: كومو قوي لكن لا أحترم سلوك لاعبيه

الإثنين، 16 مارس 2026 - 00:26

كتب : FilGoal

انتقد جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لروما سلوك خصمه كومو في المباراة التي جمعتهما.

وفاز كومو على منافسه روما بهدفين مقابل هدف في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي لـ DAZN: "كومو فريق قوي، لكنني لا أحترم سلوكه سواء داخل الملعب أو على خط التماس".

أخبار متعلقة:
كومو ينتزع المركز الرابع من يوفنتوس بفوز ثمين على روما فابريجاس: الفوز على روما كان ملحميا.. وهذا سبب موسمنا الاستثنائي مدير روما: لانس لم يطلب ضم سعود عبد الحميد بشكل نهائي وضع حبه للجيالوروسي جانبا.. جنوى بقيادة دي روسي يتغلب على روما

وأضاف "شاهدت لقطة ويسلي وطرده، لا جدوى من التعليق على هذا التوجه في كرة القدم، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل".

وأكمل "طرد ويسلي كان حاسما مثل تسجيلهم هدف التعادل".

وواصل مالين تألقه مع الجيالوروسي منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إذ أصبح هداف روما في الدوري خلال الموسم الحالي بتسجيله 7 أهداف في 9 مباريات خاضها.

ووصل دوفيكاس لهدفه العاشر مع كومو في الدوري الإيطالي، اللاعب الأخير الذي وصل لـ 10 أهداف مع كومو كان ستيفانو بورجونوفو في 1985-1986.

وبات اللاعب اليوناني أول أجنبي يحرز 10 أهداف مع كومو في موسم واحد.

ولعب روما بـ 10 لاعبين في الدقيقة 64 بعد حصول ويسلي على البطاقة الصفراء الثانية والطرد.

وكان يوفنتوس يمني نفسه بانتهاء المباراة بالتعادل ليظل في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، لكن رجال سيسك فابريجاس رفضوا ذلك بهذا الفوز.

وارتفع رصيد كومو للنقطة 54 في المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو، ويبتعد عن يوفنتوس الخامس بفارق نقطة واحدة.

بينما توقف رصيد روما عند النقطة 51 في المركز السادس.

نرشح لكم
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حسام حسن وافق على لقاء إسبانيا.. وفي انتظار الاتفاق ميلان يرفض الاقتراب من جاره بالخسارة من لاتسيو فابريجاس: الفوز على روما كان ملحميا.. وهذا سبب موسمنا الاستثنائي سوبوسلاي: إذا استمر ليفربول بهذا المستوى سنحتفل معا بالتأهل لدوري المؤتمر تودور: نستحق التعادل مع ليفربول.. وخضنا اللقاء بـ 12 لاعبا سلوت: للأسف لم نتمكن من تسجيل أكثر من هدف أمام توتنام كومو ينتزع المركز الرابع من يوفنتوس بفوز ثمين على روما حوار في الجول - أيمن غباشي: الدوري في جبل طارق منظم.. وأضمن المشاركة ببطولات أوروبا باستمرار
أخر الأخبار
كرة طائرة - الأهلي يفوز ويتصدر وخسارة الزمالك في دوري السوبر دقيقة | كرة طائرة
الشناوي: الأهلي أدى بشكل جيد أمام الترجي.. وسنلعب للتأهل في القاهرة 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - لقاء فاصل بين الأهلي وسبورتنج.. ومواجهة منتظرة بين الزمالك والاتحاد في الدوري 19 دقيقة | كرة سلة
بن حميدة: مباراة الأهلي كانت صعبة ذهنيا أكثر من فنيا 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
بوميل: أرفع القبعة للاعبي الترجي بعد الفوز على الأهلي.. وتجاوزنا الصعوبات رغم المشاكل 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حسام حسن وافق على لقاء إسبانيا.. وفي انتظار الاتفاق 45 دقيقة | منتخب مصر
دوري أبطال إفريقيا – بدون جمهور.. موعد مباراة الأهلي ضد الترجي والقناة الناقلة 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
الحسم في القاهرة.. الترجي يهزم الأهلي لأول مرة منذ 6 سنوات 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
