ميلان يرفض الاقتراب من جاره بالخسارة من لاتسيو

أخفق ميلان في إشعال صراع القمة لـ الدوري الإيطالي بالخسارة من لاتسيو بنتيجة 1-0 في الجولة 29 على ملعب الأولمبيكو.

ولم يستغل الروسونيري تعثر إنتر بالتعادل مع أتالانتا بنتيجة 1-1 السبت من أجل تقليص الفارق لـ 5 نقاط مع النيراتزوري المتصدر، فخسر ليصبح الفارق 8 نقاط.

وخسر ميلان أمام لاتسيو للمرة الثانية هذا الموسم بعدما أقصاه نسور العاصمة من دور الـ 16 لكأس إيطاليا هذا الموسم.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 26 عن طريق جوستاف إيساكسن بعد تفوق على بيرفيس إستوبينيان وانفرد وسدد في الشباك.

وأهدر دانييل مالديني فرصة إضافة الهدف الثاني بعدما انفرد من بعد منتصف الملعب لكن تسديدته الأرضية جاءت سهلة في يد الحارس في الدقيقة 36.

وأهدر يوسف فوفانا فرصة التعادل برأسية تصدى لها الحارس في الدقيقة 51.

وألغى الحكم هدفا لميلان قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء بداعي وجود لمسة يد.

وفي الثواني الأخيرة ضغط ميلان لكن دون محاولات خطيرة، وأشهر الحكم بطاقة حمراء لماوريسيو ساري مدرب لاتسيو.

فوز فريق العاصمة الإيطالية رفع رصيد الفريق لـ 40 نقطة في المركز التاسع.

فيما ظل ميلان ثانيا برصيد 60 نقطة بفارق 8 نقاط عن إنتر المتصدر.

وسيحل إنتر ضيفا على فيورنتينا في الجولة المقبلة، فيما يستضيف ميلان على ملعب سان سيرو فريق تورينو.