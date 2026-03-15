فابريجاس: الفوز على روما كان ملحميا.. وهذا سبب موسمنا الاستثنائي

أشاد سيسك فابريجاس المدير الفني لكومو بفوز فريقه على روما، كما كشف عن سبب موسم الفريق الاستثنائي.

وفاز كومو على منافسه روما بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإسباني لـ DAZN: "الفوز كان ملحميا، لكنه كلفنا الكثير، كانت مباراة شديدة الكثافة، ومع ذلك منذ الدقيقة الأولى سعينا دائماً لفرض أسلوب لعبنا".

وأضاف "سبب موسمنا الاستثنائي؟ عندما تبني فريقا فإنك تطبق فكرة معينة، وتدرس لاعبيك بعناية وشخصياتهم وهويتهم، هذا الأمر يستغرق أشهرا للتطور وليس أسابيع، مباريات كهذه تظهر أن الأمر أصبح طبيعيا وليس متكلفا".

وأتم "عدم مصافحة جاسبريني لي؟ خلال عامين لا أعتقد أن هناك مناسبة واحدة لم أذهب فيها لمصافحة زميل لي، سواء خسرت أو طردت أو كنت غاضبا أو سعيدا، أعتقد أن الأمر يتعلق بالاحترام، حزنت عندما غادر دون فعل ذلك".

ووصل دوفيكاس لهدفه العاشر مع كومو في الدوري الإيطالي، اللاعب الأخير الذي وصل لـ 10 أهداف مع كومو كان ستيفانو بورجونوفو في 1985-1986.

وبات اللاعب اليوناني أول أجنبي يحرز 10 أهداف مع كومو في موسم واحد.

ولعب روما بـ 10 لاعبين في الدقيقة 64 بعد حصول ويسلي على البطاقة الصفراء الثانية والطرد.

وكان يوفنتوس يمني نفسه بانتهاء المباراة بالتعادل ليظل في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، لكن رجال سيسك فابريجاس رفضوا ذلك بهذا الفوز.

وارتفع رصيد كومو للنقطة 54 في المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو، ويبتعد عن يوفنتوس الخامس بفارق نقطة واحدة.

بينما توقف رصيد روما عند النقطة 51 في المركز السادس.

