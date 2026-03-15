فابريجاس: الفوز على روما كان ملحميا.. وهذا سبب موسمنا الاستثنائي

الأحد، 15 مارس 2026 - 23:44

كتب : FilGoal

سيسك فابريجاس - مدرب كومو

أشاد سيسك فابريجاس المدير الفني لكومو بفوز فريقه على روما، كما كشف عن سبب موسم الفريق الاستثنائي.

وفاز كومو على منافسه روما بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإسباني لـ DAZN: "الفوز كان ملحميا، لكنه كلفنا الكثير، كانت مباراة شديدة الكثافة، ومع ذلك منذ الدقيقة الأولى سعينا دائماً لفرض أسلوب لعبنا".

كومو ينتزع المركز الرابع من يوفنتوس بفوز ثمين على روما التعادل السلبي يحسم ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بين كومو وإنتر قبل مواجهة كومو أمام إنتر.. تقرير: فابريجاس يجتمع مع الجهاز الفني لبودو جليمت مصائب يوفنتوس تتوالى بالسقوط أمام كومو بثنائية

وأضاف "سبب موسمنا الاستثنائي؟ عندما تبني فريقا فإنك تطبق فكرة معينة، وتدرس لاعبيك بعناية وشخصياتهم وهويتهم، هذا الأمر يستغرق أشهرا للتطور وليس أسابيع، مباريات كهذه تظهر أن الأمر أصبح طبيعيا وليس متكلفا".

وأتم "عدم مصافحة جاسبريني لي؟ خلال عامين لا أعتقد أن هناك مناسبة واحدة لم أذهب فيها لمصافحة زميل لي، سواء خسرت أو طردت أو كنت غاضبا أو سعيدا، أعتقد أن الأمر يتعلق بالاحترام، حزنت عندما غادر دون فعل ذلك".

ووصل دوفيكاس لهدفه العاشر مع كومو في الدوري الإيطالي، اللاعب الأخير الذي وصل لـ 10 أهداف مع كومو كان ستيفانو بورجونوفو في 1985-1986.

وبات اللاعب اليوناني أول أجنبي يحرز 10 أهداف مع كومو في موسم واحد.

ولعب روما بـ 10 لاعبين في الدقيقة 64 بعد حصول ويسلي على البطاقة الصفراء الثانية والطرد.

وكان يوفنتوس يمني نفسه بانتهاء المباراة بالتعادل ليظل في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، لكن رجال سيسك فابريجاس رفضوا ذلك بهذا الفوز.

وارتفع رصيد كومو للنقطة 54 في المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو، ويبتعد عن يوفنتوس الخامس بفارق نقطة واحدة.

بينما توقف رصيد روما عند النقطة 51 في المركز السادس.

مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حسام حسن وافق على لقاء إسبانيا.. وفي انتظار الاتفاق جاسبريني: كومو قوي لكن لا أحترم سلوك لاعبيه ميلان يرفض الاقتراب من جاره بالخسارة من لاتسيو سوبوسلاي: إذا استمر ليفربول بهذا المستوى سنحتفل معا بالتأهل لدوري المؤتمر تودور: نستحق التعادل مع ليفربول.. وخضنا اللقاء بـ 12 لاعبا سلوت: للأسف لم نتمكن من تسجيل أكثر من هدف أمام توتنام كومو ينتزع المركز الرابع من يوفنتوس بفوز ثمين على روما حوار في الجول - أيمن غباشي: الدوري في جبل طارق منظم.. وأضمن المشاركة ببطولات أوروبا باستمرار
كرة طائرة - الأهلي يفوز ويتصدر وخسارة الزمالك في دوري السوبر دقيقة | كرة طائرة
الشناوي: الأهلي أدى بشكل جيد أمام الترجي.. وسنلعب للتأهل في القاهرة 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - لقاء فاصل بين الأهلي وسبورتنج.. ومواجهة منتظرة بين الزمالك والاتحاد في الدوري 19 دقيقة | كرة سلة
بن حميدة: مباراة الأهلي كانت صعبة ذهنيا أكثر من فنيا 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
بوميل: أرفع القبعة للاعبي الترجي بعد الفوز على الأهلي.. وتجاوزنا الصعوبات رغم المشاكل 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حسام حسن وافق على لقاء إسبانيا.. وفي انتظار الاتفاق 44 دقيقة | منتخب مصر
دوري أبطال إفريقيا – بدون جمهور.. موعد مباراة الأهلي ضد الترجي والقناة الناقلة 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
الحسم في القاهرة.. الترجي يهزم الأهلي لأول مرة منذ 6 سنوات 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
