بث مباشر كرة طائرة - الأهلي (0) 1-0 (0) الزمالك.. نهائي كأس مصر سيدات

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة 2025-26.

وتقام نهائيات بطولة كأس مصر للسيدات في صالة نادي الاتحاد السكندري.

ووصل الأهلي للنهائي بالفوز على المقاولون العرب، فيما فاز الزمالك على دلفي.

جدير بالذكر أن الزمالك يحمل لقب كأس مصر من الموسم الماضي بعد الفوز على الأهلي في النهائي.

المباراة تذاع على أون سبورت ماكس.

شاهد المباراة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول للأهلي بنتيجة 27-25

22-20 للأهلي

15-14 للزمالك

7-7 تعادل بين الفريقين

انطلاق الشوط الأول

بداية اللقاء