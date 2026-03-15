تودور: نستحق التعادل مع ليفربول.. وخضنا اللقاء بـ 12 لاعبا

أوضح إيجور تودور المدير الفني لتوتنام أن فريقه يستحق التعادل مع ليفربول.

وتعادل ليفربول مع ضيفه توتنام بهدف لكل فريق في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الكرواتي لسكاي سبورتس: "نستحق التعادل مع ليفربول، وجئنا ومعنا 12 لاعبا فقط، لذلك لم تكن الظروف سهلة".

وأضاف "الفريق قاتل وأظهرنا روح الفريق، النقطة مذهلة ورائعة".

وأكمل "أضطررت لتغيير مراكز اللاعبين بسبب إصابة كونور جالاجير، لكن واجهنا التحديات".

وتابع "من الصعب العمل على بناء هيكل هجومي واضح، لذلك نحاول تبسيط الأمور".

وأتم "مستقبلي؟ في كل ناد في العالم الأمر نفسه عندما لا تكون النتائج جيدة، تغيير المدرب يعطي أملا، لكن المشكلة تبقى، المدرب هو من يجب أن يحل المشكلة".

ورفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن أستون فيلا الرابع.

أما توتنام فاستمر في المركز الـ16 برصيد 30 نقطة.

