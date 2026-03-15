كومو ينتزع المركز الرابع من يوفنتوس بفوز ثمين على روما

الأحد، 15 مارس 2026 - 21:18

كتب : FilGoal

دييجو كارلوس - كومو - روما

فاز كومو على منافسه روما بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل دونييل مالين هدف روما الوحيد، بينما أحرز أناستاسيوس دوفيكاس ودييجو كارلوس ثنائية كومو.

وواصل مالين تألقه مع الجيالوروسي منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إذ أصبح هداف روما في الدوري خلال الموسم الحالي بتسجيله 7 أهداف في 9 مباريات خاضها.

ووصل دوفيكاس لهدفه العاشر مع كومو في الدوري الإيطالي، اللاعب الأخير الذي وصل لـ 10 أهداف مع كومو كان ستيفانو بورجونوفو في 1985-1986.

وبات اللاعب اليوناني أول أجنبي يحرز 10 أهداف مع كومو في موسم واحد.

ولعب روما بـ 10 لاعبين في الدقيقة 64 بعد حصول ويسلي على البطاقة الصفراء الثانية والطرد.

وكان يوفنتوس يمني نفسه بانتهاء المباراة بالتعادل ليظل في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، لكن رجال سيسك فابريجاس رفضوا ذلك بهذا الفوز.

وارتفع رصيد كومو للنقطة 54 في المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو، ويبتعد عن يوفنتوس الخامس بفارق نقطة واحدة.

بينما توقف رصيد روما عند النقطة 51 في المركز السادس.

وافتتح مالين النتيجة في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء.

وتعادل دوفيكاس في الدقيقة 59 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة رائعة من أليكس فالي.

وتقدم كارلوس بالهدف الثاني في الدقيقة 79 بعد ارتداد الكرة له.

وحافظ كومو على تقدمه وحصل على نقاط المباراة كاملة.

روما الدوري الإيطالي دييجو كارلوس كومو
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525286/كومو-ينتزع-المركز-الرابع-من-يوفنتوس-بفوز-ثمين-على-روما