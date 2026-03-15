حوار في الجول - أيمن غباشي: الدوري في جبل طارق منظم.. وأضمن المشاركة ببطولات أوروبا باستمرار

الأحد، 15 مارس 2026 - 20:18

كتب : عبد الرحمن فوزي

أيمن غباشي لاعب لينكولن رد إمبس

كشف أيمن غباشي لاعب لينكولن رد إمبس عن هدفه بالاستمرار مع فريقه خلال الموسم المقبل والمشاركة بالبطولات القارية الأوروبية.

وتوج غباشي مؤخرا مع لينكولن بلقب كأس قبل طارق، كما يحتل فريقه صدارة جدول ترتيب الدوري.

وقال الغباشي في تصريحات لـ FilGoal.com: "جبل طارق جغرافيا هي دولة صغيرة على بعد كيلومتر واحد من إسبانيا، واللغة السائدة هنا هي الإنجليزية والبعض يتحدث الإسبانية، الجميع يعيشع هنا في سلام واخوة على اختلاف دياناتهم كمعظم بلاد العالم، وهنالك العديد من المغاربة هنا".

وواصل "الدوري في جبل طارق منظم جدا واحترافي لدرجة كبيرة كغالبية دوريات أوروبا، وبالطبع أنا ألعب في لينكولن الحاصل على الكأس مؤخرا وهو أكبر وأقوى نادي هنا والأول في ترتيب فرق الدوري، الذي يتبقى منه 5 جولات".

وأكمل "لعبت بالدوري المصري مع النجوم والاتحاد السكندري وإيسترن كومباني، وكان حلمي من البداية هو الاحتراف الأوروبي، وسبق لي خوض تجربة معايشة مع بنفيكا".

واستمر "الدوري في جبل طارق منظم واحترافي ومكون من 12 فريقا، يشارك منهم 3 في البطولات الأوروبية وهو رقم كبير ومميز، والأهم هو أنني ألعب مع أكبر فريق هنا ولذلك ثقافة الفوز متواجدة دائما".

وتابع "اللعب في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر أمر مختلف في كل شيء، الأجواء رائعة على الرغم من صعوبة المنافسة والمشاركة في هذه الفعاليات تاريخ في حد ذاته".

وكشف "جل طارق دولة صغيرة وتعداد سكانها قليل، ولذلك هناك 100 فرصة لكل شيء، وبالنسبة لعمل بعض اللاعبين في وظائف أخرى، لا يعمل في فريقي أي لاعب بعمل آخر سوى واحد وهو حارس المرمى الذي يعمل كضابط شرطة".

وشدد "كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في جبل طارق وفريقي لينكون هو صاحب الشعبية الأكبر".

وأضاف "الحصول على لقب كأس جبل طارق هو أمر رائع، وأنا سعيد بتواجدي هنا في أكبر أندية جبل طارق، لعب 3 مواسم لكي أثبت جدارتي بالانضمام لأكبر نادي هنا بجانب المشاركة باستمرار في البطولات الأوروبية".

وأتم "هدفي الآن هو الاستمرار في لينكولن وتسجيل الكثير من الاهداف سواء في البطولات المحخلية أو الأوربية، وهدفي الأكبر هو تمثيل منتخب بلدي مصر وما يحفزني هو تواجد حسام حسن الذي يعطي الفرصة للجميع، وأنا سعيد في لينكولن ولكن إذا تلقيت عرضا من أحد الفرق الكبرى في الدوري المصري قد أعود".

وشارك غباش مع لينكون بتصفيات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، كما شارك في مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وشارك صاحب الـ 30 عاما في 13 مباراة بقميص لينكولن منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة هدف.

