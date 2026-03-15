برشلونة يضرب إشبيلية بخماسية وينتقم من مباراة الذهاب

حقق برشلونة فوزا كبيرا على إشبيلية بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب كامب نو بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

المباراة كانت بمثابة انتقام من مباراة الذهاب والتي كان إشبيلية قد انتصر فيها بأربعة أهداف مقابل هدف.

سجل خماسية برشلونة في المباراة كل من رافينيا الذي أحرز هاتريك، وجواو كانسيلو وداني أولمو، بينما أحرز لإشبيلية كل من أوسو وجبريل سو.

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة 70 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وشهدت المباراة عودة جافي للمشاركة بعد 6 أشهر من الغياب بسبب الإصابة.

التشكيل

لعب برشلونة بثلاثي هجومي مكون من روني بردغجي وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا.

تشافي إسبارت أساسي مع برشلونة وجافي على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ نحو 6 أشهر

أحداث المباراة

برشلونة هاجم من بداية المباراة وحصل جواو كانسيلو على ركلة جزاء بالدقيقة السابعة.

وسجل رافينا ركلة الجزاء بنجاح على طريقة بانينكا محرزا الهدف الأول لبرشلونة.

وبالدقيقة 19 سجل رافينيا الهدف الثاني لبرشلونة من ركلة جزاء ثانية حصل عيها كانسيلو مرة أخرى.

وسجل داني أولمو الهدف الثالث بالدقيقة 37 بعد عرضية أرضية من مارك بيرنال.

وقلص إشبيلية الفارق بالدقيقة 48 وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة عن طريق أوسو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد لمسة واحدة مستعلا عرضية من كارمونا.

في الشوط الثاني استمر الهجوم البرشلوني وسجل رافينيا الهدف الرابع لبرشلونة والهاتريك الشخصي له، بتسديدة غيرت اتجاهها من الدفاع وسكنت الشباك.

وأحرز كانسيلو الهدف الخامس بعد انطلاقة رائعة بالدقيقة 60.

وشهدت الدقيقة 82 مشاركة جافي كبديل لأول مرة منذ ما يقارب 6 أشهر

وسجل إشبيلية الهدف الثاني عن طريق جبريل سو برأسية مستغلا عرضية من أوسو بالدقيقة 92.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة في الدوري ضد رايو فايكانو يوم الأحد 22 مارس، بينما يلتقي إشبيلية مع فالنسيا.