تحديد موعد ومكان ودية مصر ضد السعودية

الأحد، 15 مارس 2026 - 19:15

كتب : FilGoal

مصر - السعودية - محمد صلاح

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن المنتخب السعودي سيلعب وديا ضد مصر في جدة.

بينما يلعب ضد صربيا في بلجراد، وذلك بعد إلغاء مهرجان كرة القدم في قطر.

وألغي معسكر منتخب مصر ومنتخب السعودي في قطر بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط (التفاصيل).

أخبار متعلقة:
وذكر التقرير أن الأخضر السعودي سيلعب ضد مصر يوم 27 مارس الجاري، ثم يحل ضيفا على صربيا في بلجراد يوم 31 من الشهر نفسه.

قبل 3 أيام، قال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة اقترب من التوصل لاتفاق مع نظيره السعودي على إقامة المباراة الودية بين المنتخبين في السعودية شهر مارس الجاري بعد إلغاء معسكر قطر".

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

وأعلنت قطر في وقت سابق إيقاف كافة الأنشطة الرياضية وتأجيل كافة البطولات بدءا من الأحد 1 مارس وحتى إشعار آخر، بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة.

وتعرضت عواصم بعض الدول العربية الآسيوية للقصف جراء الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت رابطة الدوري القطري استئناف منافسات المسابقة بداية من يوم الخميس الماضي بعد توقف بسبب الأحداث الراهنة من حرب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.

وكان مقررًا أن تقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية على استاد لوسيل بدولة قطر يوم 27 مارس الجاري، لكن الأحداث التي تمر بها المنطقة جعلت إقامة المباراة في قطر محل شك.

قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي إلغاء المباراة (التفاصيل).

ثم تعلن اللجنة المنظمة لمهرجان كرة القدم بقطر إلغاء المهرجان بشكل رسمي(التفاصيل).

مصر قطر السعودية صربيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تحديد موعد ومكان ودية مصر ضد السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525281/تحديد-موعد-ومكان-ودية-مصر-ضد-السعودية