في المشاركة الأولى لـ إبراهيم عادل كأساسي.. نورشيلاند يفوز على ميتلاند بالوقت القاتل
الأحد، 15 مارس 2026 - 17:45
كتب : FilGoal
حقق نورشيلاند الفوز على ميتلاند بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الأولى من المرحلة الختامية للدوري الدنماركي.
إبراهيم عادل
النادي : نورشيلاند
المباراة شهدت المشاركة الأساسية الأولى لإبراهيم عادل برفقة نورشيلاند.
وحصل إبراهيم عادل على بطاقة صفراء بالدقيقة 64 من عمر المباراة.
ولعب إبراهيم عادل في المباراة لمدة 58 دقيقة قبل أن يستبدل ويحل هيجاتي راسموسين بدلا منه.
ويقدم لكم FilGoal.com كل ما قدمه إبراهيم عادل خلال المباراة:
لعب: 58 دقيقة.
سدد: 1.
التسديدات على المرمى: 1.
التمريرات: 11/16 بنسبة نجاح 69%.
المراوغات: 1/3 بنسبة نجاح 33%.
لمس الكرة: 28.
الحصول على الأخطاء: 2.
فقد الكرة: 12.
استعادة الكرة: 2.
