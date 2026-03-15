في المشاركة الأولى لـ إبراهيم عادل كأساسي.. نورشيلاند يفوز على ميتلاند بالوقت القاتل

الأحد، 15 مارس 2026 - 17:45

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل بقميص نادي نورشيلاند

حقق نورشيلاند الفوز على ميتلاند بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الأولى من المرحلة الختامية للدوري الدنماركي.

المباراة شهدت المشاركة الأساسية الأولى لإبراهيم عادل برفقة نورشيلاند.

وحصل إبراهيم عادل على بطاقة صفراء بالدقيقة 64 من عمر المباراة.

إبراهيم عادل أساسي لأول مرة مع نورشيلاند في مواجهة ميتيلاند إبراهيم عادل يشارك في خسارة نورشيلاند.. وتأهله لمجموعة المنافسة على اللقب الثالثة على التوالي.. إبراهيم عادل على مقاعد بدلاء نورشيلاند في مواجهة فيبورج بدون إبراهيم عادل.. فيجلي يعود من بعيد أمام نورشيلاند ويفرض التعادل

ولعب إبراهيم عادل في المباراة لمدة 58 دقيقة قبل أن يستبدل ويحل هيجاتي راسموسين بدلا منه.

ويقدم لكم FilGoal.com كل ما قدمه إبراهيم عادل خلال المباراة:

لعب: 58 دقيقة.

سدد: 1.

التسديدات على المرمى: 1.

التمريرات: 11/16 بنسبة نجاح 69%.

المراوغات: 1/3 بنسبة نجاح 33%.

لمس الكرة: 28.

الحصول على الأخطاء: 2.

فقد الكرة: 12.

استعادة الكرة: 2.

إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم بشكل رسمي بعد نوير وأوربيج.. بايرن ميونيخ يعلن إصابة حارس مرماه الثالث يويفا يعلن إلغاء كأس فيناليسيما بين إسبانيا ضد الأرجنتين تشكيل مانشستر يونايتد - أماد ديالو يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. وكونيا أساسي بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يسقط أمام بيتيس برباعية في نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب سلوت: يمكننا تحقيق العديد من البطولات الموسم الحالي إبراهيم عادل أساسي لأول مرة مع نورشيلاند في مواجهة ميتيلاند كيركيز: رؤية محمد صلاح وإنجازاته تحفزك على العمل بجدية
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول(1)-(0) توتنام.. جوووووووول رائع 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم بشكل رسمي ساعة | منتخب مصر
مانشستر يونايتد يفوز على أستون فيلا ويتقدم للمركز الثالث ساعة | الدوري الإنجليزي
في المشاركة الأولى لـ إبراهيم عادل كأساسي.. نورشيلاند يفوز على ميتلاند بالوقت القاتل ساعة | الكرة الأوروبية
مولودية الجزائر يعلن خليفة موكوينا ساعة | الكرة الإفريقية
كوبي: مبابي وكاريراس جاهزان لمواجهة مانشستر سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليفربول – صلاح على مقاعد البدلاء أمام توتنام.. وعودة أليسون ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (5)-(1) إشبيلية.. جوووول خامس ساعة | الدوري الإسباني
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
