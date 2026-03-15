كوبي: مبابي وكاريراس جاهزان لمواجهة مانشستر سيتي

تأكدت جاهزية كيليان مبابي وألفارو كاريراس لاعبا ريال مدريد للمشاركة أمام مانشستر سيتي يوم الثلاثاء، وفقا لإذاعة كوبي.

ويحل ريال مدريد ضيفا على سيتي في ملعب الاتحاد بعد فوزه في الذهاب بثلاثية نظيفة.

وغاب الثنائي عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة.

وأوضحت إذاعة كوبي أن مبابي وكاريراس جاهزان للمشاركة أمام سيتي بعدما شاركا في تدريب الأحد بشكل طبيعي.

فيما تبقى مشاركة راؤول أسينسيو محل شك، حسب التقرير.

قبل ساعات، كشفت صحيفة آس الإسبانية أن مبابي سيسافر إلى مانشستر، لكن لن يتم مشاركته إلا إذا استدعى الأمر.

وخضع المهاجم الفرنسي مؤخرا لفحوصات طبية مع الطبيب الخاص به في فرنسا بعد مشكلة عانى منها في الركبة.

وغاب مبابي عن ريال مدريد في 5 مباريات 3 منها في الدوري الإسباني ومواجهتين في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

ويبحث مبابي عن العودة لمواصلة تسجيل الأهداف في دوري أبطال أوروبا، حيث يتصدر قائمة هدافين دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي بـ13 هدفا.

وخاض مبابي مع ريال مدريد الموسم الحالي 33 مباراة مسجلا 38 هدفا، وصنع 6 آخرين.