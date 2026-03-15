انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (5)-(2) إشبيلية

الأحد، 15 مارس 2026 - 17:13

كتب : FilGoal

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برشلونة ضد إشبيلية بالجولة 29 من الدوري الإسباني.

نهاية المباراة

ق92. جوووول الثاني لإشبيلية عن طريق جبريل سو برأسية بعد عرضية من أوسو.

ق60. جوووول خامس لبرشلونة عن طريق جواو كانسيلو بعد انطلاقة رائعة ومراوغة لجوديل مدافع إشبيلية.

ق50. جوووول رابع لبرشلونة عن طريق رافينيا بتسديدة غيرت اتجاهها من الدفاع وسكنت الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48. جوووول تقليص الفارق لإشبيلية عن طريق أوسو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من كارمونا.

ق37 جوووول ثالث لبرشونة عن طريق داني أولمو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من مارك بيرنال.

ق20. جووووول الثاني لبرشلونة عن طريق رافينيا من ركلة جزاء ثانية.

ق19. ركلة جزاء ثانية لبرشلونة بعد لمسة يد على كارمونا.

ق8. جوووول أول لبرشلونة عن طريق رافينيا من ركلة جزاء نفذها على طريقة بانينكا.

ق7. ركلة جزااء لبرشلونة حصل عليها جواو كانسيلو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

