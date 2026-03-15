جريدة اليوم: المنتخب السعودي سيلاقي مصر وصربيا وديا في جدة

أوضحت صحيفة اليوم السعودية أن المنتخب السعودي يقترب من لعب مباراتيه الوديتين ضد مصر وصربيا في جدة بعد إلغاء مهرجان كرة القدم في قطر.

وألغي معسكر منتخب مصر ومنتخب السعودي في قطر بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط.

وذكر التقرير أن الأخضر السعودي سيخوض وديتيه في مارس ضد كل من مصر وصربيا في جدة على الأرجح.

وأضاف التقرير أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس في الوقت الحالي الاتفاق مع نظيره المصري والصربي على خوض الوديتين في جدة.

قبل 3 أيام، قال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة اقترب من التوصل لاتفاق مع نظيره السعودي على إقامة المباراة الودية بين المنتخبين في السعودية شهر مارس الجاري بعد إلغاء معسكر قطر".

وسبق أن كشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "تم إبلاغ اتحاد الكرة بشكل شفهي بعدم إقامة معسكر منتخب مصر في قطر".

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

وأعلنت قطر في وقت سابق إيقاف كافة الأنشطة الرياضية وتأجيل كافة البطولات بدءا من الأحد 1 مارس وحتى إشعار آخر، بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة.

وتعرضت عواصم بعض الدول العربية الآسيوية للقصف جراء الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت رابطة الدوري القطري استئناف منافسات المسابقة بداية من يوم الخميس الماضي بعد توقف بسبب الأحداث الراهنة من حرب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.

وكان مقررًا أن تقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية على استاد لوسيل بدولة قطر يوم 27 مارس الجاري، لكن الأحداث التي تمر بها المنطقة جعلت إقامة المباراة في قطر محل شك.

قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي إلغاء المباراة (التفاصيل).