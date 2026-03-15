جريدة اليوم: المنتخب السعودي سيلاقي مصر وصربيا وديا في جدة

الأحد، 15 مارس 2026 - 16:59

كتب : FilGoal

مصر - السعودية محمد صلاح

أوضحت صحيفة اليوم السعودية أن المنتخب السعودي يقترب من لعب مباراتيه الوديتين ضد مصر وصربيا في جدة بعد إلغاء مهرجان كرة القدم في قطر.

وألغي معسكر منتخب مصر ومنتخب السعودي في قطر بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط.

وذكر التقرير أن الأخضر السعودي سيخوض وديتيه في مارس ضد كل من مصر وصربيا في جدة على الأرجح.

أخبار متعلقة:
منتخب مصر للناشئين يتعادل مع تنزانيا وديا منتخب مصر للشباب يخوض وديتين ضد الجزائر خلال معسكر مارس مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: هيثم حسن يقترب من الانضمام لمعسكر مارس مصدر من اتحاد الكرة: اقتربنا من التوصل لاتفاق بشأن ودية منتخب مصر ضد السعودية

وأضاف التقرير أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس في الوقت الحالي الاتفاق مع نظيره المصري والصربي على خوض الوديتين في جدة.

قبل 3 أيام، قال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة اقترب من التوصل لاتفاق مع نظيره السعودي على إقامة المباراة الودية بين المنتخبين في السعودية شهر مارس الجاري بعد إلغاء معسكر قطر".

وسبق أن كشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "تم إبلاغ اتحاد الكرة بشكل شفهي بعدم إقامة معسكر منتخب مصر في قطر".

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

وأعلنت قطر في وقت سابق إيقاف كافة الأنشطة الرياضية وتأجيل كافة البطولات بدءا من الأحد 1 مارس وحتى إشعار آخر، بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة.

وتعرضت عواصم بعض الدول العربية الآسيوية للقصف جراء الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت رابطة الدوري القطري استئناف منافسات المسابقة بداية من يوم الخميس الماضي بعد توقف بسبب الأحداث الراهنة من حرب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.

وكان مقررًا أن تقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية على استاد لوسيل بدولة قطر يوم 27 مارس الجاري، لكن الأحداث التي تمر بها المنطقة جعلت إقامة المباراة في قطر محل شك.

قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي إلغاء المباراة (التفاصيل).

نرشح لكم
إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم بشكل رسمي منافس مصر - تقرير: إيران قد تتجه لطلب نقل مبارياتها إلى المكسيك.. وعقبة ضد التنفيذ منتخب مصر للناشئين يتعادل مع تنزانيا وديا منتخب مصر للشباب يخوض وديتين ضد الجزائر خلال معسكر مارس مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: هيثم حسن يقترب من الانضمام لمعسكر مارس المنتخب السعودي ينتظر ردا قطريا خلال 48 ساعة.. وخطة بديلة لمواجهة مصر وصربيا مصدر من اتحاد الكرة: اقتربنا من التوصل لاتفاق بشأن ودية منتخب مصر ضد السعودية مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: تم إبلاغنا شفهيا بإلغاء معسكر قطر.. وهذه الحلول المطروحة
أخر الأخبار
إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم بشكل رسمي 23 دقيقة | منتخب مصر
مانشستر يونايتد يفوز على أستون فيلا ويتقدم للمركز الثالث 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في المشاركة الأولى لـ إبراهيم عادل كأساسي.. نورشيلاند يفوز على ميتلاند بالوقت القاتل 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
مولودية الجزائر يعلن خليفة موكوينا 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
كوبي: مبابي وكاريراس جاهزان لمواجهة مانشستر سيتي 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليفربول – صلاح على مقاعد البدلاء أمام توتنام.. وعودة أليسون ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(1) إشبيلية.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
جريدة اليوم: المنتخب السعودي سيلاقي مصر وصربيا وديا في جدة ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
/articles/525272/جريدة-اليوم-المنتخب-السعودي-سيلاقي-مصر-وصربيا-وديا-في-جدة