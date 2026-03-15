فليك يوضح سبب جلوس يامال على مقاعد البدلاء أمام إشبيلية

أوضح هانز فليك مدرب برشلونة سبب وجود لامين يامال نجم الفريق على مقاعد البدلاء أمام إشبيلية.

يبدأ لامين يامال نجم هجوم برشلونة مباراة إشبيلية على مقاعد البدلاء في الدوري الإسباني يوم الأحد.

وقال فليك في تصريحات لشبكة DAZN قبل اللقاء: "جلوس لامين يامال على مقاعد البدلاء؟ لامين خاض الكثير من المباريات، من الجيد أن يحصل على بعض الراحة".

وأضاف المدرب الألماني "سيكون جاهزا لدخول الملعب إذا احتجنا إليه".

وتابع "أنا متحمس جدًا. اليوم سيكون هناك 62 ألف مشجع، لقد كانت المباراة الأخيرة هنا ضد أتلتيكو مدريد مذهلة".

ويحل إشبيلية ضيفا على برشلونة في تمام الخامسة والربع على ملعب كامب نو.

وغاب يامال عن تدريبات برشلونة في الأيام الأخيرة، ويبدو أن فليك قرر إراحته من أجل مباراة نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

الأمر نفسه ينطبق على رونالد أراوخو.

كما يجلس جافي على مقاعد بدلاء برشلونة لأول مرة منذ نحو 6 أشهر، عقب تعافيه من الإصابة.

وكشف فليك عن التشكيل الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

الدفاع: - تشافي أسبارت - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جواو كانسيلو

الوسط: بيدري - داني أولمو - مارك بيرنال

الهجوم: رافينيا - روني بردجي - روبرت ليفاندوفسكي

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراة أكثر.