بعد نوير وأوربيج.. بايرن ميونيخ يعلن إصابة حارس مرماه الثالث

أعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة حارس مرماه سفين أولرايش.

وأشار النادي إلى أن الحارس الألماني صاحب الـ 37 عاما سيغيب عن الملاعب خلال الفترة المقبلة بسبب إصابته بتمزق في العضلة الضامة.

تأتي إصابة أولرايش وسط إصابة كل من يوناس أوربيج ومانويل نوير الحارسان رقم 1 و2 بالفريق.

وقد يجد بايرن ميونيخ نفسه بدون أي حارس مرمى، ومضطرا لاستدعاء حارس مرمى من الناشئين للمشاركة ضد أتالانتا.

وكان بايرن ميونيخ قد فاز في مباراة الذهاب على أتالانتا خارج ملعبه بستة أهداف مقابل هدف.

وشارك أولرايش في المباراة الماضية مع بايرن ضد باير ليفركوزن بسبب إصابة أوربيج ونوير.

وتعادل بايرن مع ليفركوزن بهدف لكل فريق على الرغم من طرد ثنائي الفريق لويس دياز ونيكولاس جاكسون.

ولم يشارك أولرايش منذ بداية الموسم سوى في مباراة ليفركوزن.