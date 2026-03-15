بعد نوير وأوربيج.. بايرن ميونيخ يعلن إصابة حارس مرماه الثالث

الأحد، 15 مارس 2026 - 16:39

كتب : FilGoal

سفين أولرايخ حارس مرمى بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة حارس مرماه سفين أولرايش.

وأشار النادي إلى أن الحارس الألماني صاحب الـ 37 عاما سيغيب عن الملاعب خلال الفترة المقبلة بسبب إصابته بتمزق في العضلة الضامة.

تأتي إصابة أولرايش وسط إصابة كل من يوناس أوربيج ومانويل نوير الحارسان رقم 1 و2 بالفريق.

رغم طرد لويس دياز ونيكولاس جاكسون.. بايرن ميونيخ يتعادل مع باير ليفركوزن ديفيز وموسيالا وأوربيج.. بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بايرن يواجه أزمة حراسة أمام ليفركوزن بايرن يستعيد ألفونسو ديفيز قبل لقاء أتالانتا

وقد يجد بايرن ميونيخ نفسه بدون أي حارس مرمى، ومضطرا لاستدعاء حارس مرمى من الناشئين للمشاركة ضد أتالانتا.

وكان بايرن ميونيخ قد فاز في مباراة الذهاب على أتالانتا خارج ملعبه بستة أهداف مقابل هدف.

وشارك أولرايش في المباراة الماضية مع بايرن ضد باير ليفركوزن بسبب إصابة أوربيج ونوير.

وتعادل بايرن مع ليفركوزن بهدف لكل فريق على الرغم من طرد ثنائي الفريق لويس دياز ونيكولاس جاكسون.

ولم يشارك أولرايش منذ بداية الموسم سوى في مباراة ليفركوزن.

نرشح لكم
إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم بشكل رسمي في المشاركة الأولى لـ إبراهيم عادل كأساسي.. نورشيلاند يفوز على ميتلاند بالوقت القاتل يويفا يعلن إلغاء كأس فيناليسيما بين إسبانيا ضد الأرجنتين تشكيل مانشستر يونايتد - أماد ديالو يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. وكونيا أساسي بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يسقط أمام بيتيس برباعية في نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب سلوت: يمكننا تحقيق العديد من البطولات الموسم الحالي إبراهيم عادل أساسي لأول مرة مع نورشيلاند في مواجهة ميتيلاند كيركيز: رؤية محمد صلاح وإنجازاته تحفزك على العمل بجدية
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول(1)-(0) توتنام.. جوووووووول رائع 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم بشكل رسمي ساعة | منتخب مصر
مانشستر يونايتد يفوز على أستون فيلا ويتقدم للمركز الثالث ساعة | الدوري الإنجليزي
في المشاركة الأولى لـ إبراهيم عادل كأساسي.. نورشيلاند يفوز على ميتلاند بالوقت القاتل ساعة | الكرة الأوروبية
مولودية الجزائر يعلن خليفة موكوينا ساعة | الكرة الإفريقية
كوبي: مبابي وكاريراس جاهزان لمواجهة مانشستر سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليفربول – صلاح على مقاعد البدلاء أمام توتنام.. وعودة أليسون ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (5)-(1) إشبيلية.. جوووول خامس ساعة | الدوري الإسباني
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
