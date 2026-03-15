جوارديولا: أنا متفائل بشأن لقاء ريال مدريد

يشعر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالتفاؤل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته في الذهاب بثلاثية نظيفة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على سيتي في ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا دائمًا متفائل. أنا متفائل بشأن يوم الثلاثاء على أرضنا".

وأضاف "لقد رأيتم نيوكاسل يونايتد كيف لعبوا ضد برشلونة، وكيف فازوا على تشيلسي في ستامفورد بريدج، والدفعة المعنوية الكبيرة التي يمرون بها. لقد تمكّنا من الفوز عليهم 4 مرات".

وأردف "هناك الكثير من اللاعبين الجدد، والاستمرارية التي كنا نلعب بها في الماضي لم نتمكن من تحقيقها هذا الموسم".

وأتم "هذا الموسم لعبنا بشكل أفضل مما توقعت في البداية، لكننا لم نتمكن من إيجاد تلك الشرارة السحرية التي تجعلنا نستمر في تحقيق النتائج الإيجابية".

وتعادل مانشستر سيتي مع مضيفه وست هام يونايتد بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في لندن ضمن الجولة 30 من المسابقة.

وقدم وست هام هدية إلى جاره في لندن أرسنال في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما عطل مانشستر سيتي.

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 61 في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط عن أرسنال المتصدر.

ورفع وست هام رصيده إلى النقطة 29 وخرج أخيرا من منطقة الهبوط، بعدما ارتقى للمركز الـ17.

