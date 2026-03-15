منافس مصر - تقرير: إيران قد تتجه لطلب نقل مبارياتها إلى المكسيك.. وعقبة ضد التنفيذ

الأحد، 15 مارس 2026 - 15:09

كتب : FilGoal

قطر ضد إيران

لا يزال موقف مشاركة إيران في كأس العالم 2026 غامضا مع تطورات الأحداث السياسية.

ويدرس منتخب إيران التقدم بطلب لنقل مبارياته إلى المكسيك بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف موقع ستار نيوز الكوري أن إيران قد تتجه لطلب نقل مبارياتها في كأس العالم إلى المكسيك لأسباب تتعلق بالأمن وإجراءات السفر.

أخبار متعلقة:
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ ذلك يبقى معقدا حتى الآن بسبب ارتباطات البث التلفزيوني وترتيبات المنتخبات الأخرى.

وتشن أمريكا حاليا حربا مع إسرائيل ضد إيران مما أدى لتكهنات بإمكانية عدم مشاركة إيران في كأس العالم 2026.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "منتخب إيران مُرحب به في كأس العالم، لكن لا أعتقد أن وجودهم هناك (إيران) مناسب، حفاظا على سلامتهم وحياتهم. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وكتب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر حسابه على إنستجرام: "هذا المساء، التقيت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاستعدادات لكأس العالم المقبل والحماس المتزايد مع اقتراب انطلاق البطولة بعد 93 يوما فقط".

"كما تحدثنا عن الوضع الحالي في إيران، وحقيقة أن المنتخب الإيراني قد تأهل للمشاركة في كأس العالم 2026، خلال المناقشات أكد الرئيس ترام مرة أخرى أن المنتخب الإيراني مرحب به بالطبع للتنافس في البطولة"

"نحن جميعا بحاجة إلى حدث مثل كأس العالم لجمع الناس معا الآن أكثر من أي وقت مضى، وأود أن أشكر ترامب على دعمه، حيث يظهر مرة أخرى أن كرة القدم توحد العالم".

وتقام مباريات المجموعة في أمريكا، مما يحتم على إيران السفر إلى الولايات المتحدة.

وكانت أمريكا قد أعلنت منع جماهير بعض الدول من السفر إليها من أجل حضور كأس العالم ومن ضمنها إيران.

كأس العالم إيران المكسيك
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
/articles/525263/منافس-مصر-تقرير-إيران-قد-تتجه-لطلب-نقل-مبارياتها-إلى-المكسيك-وعقبة-ضد-التنفيذ