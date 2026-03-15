إبراهيم عادل أساسي لأول مرة مع نورشيلاند في مواجهة ميتيلاند

يبدأ إبراهيم عادل في التشكيل الأساسي لأول مرة مع نورشيلاند منذ انضمامه إلى النادي الدنماركي.

ويستهل نورشيلاند مبارياته في مجموعة المنافسة على لقب الدوري الدنماركي بمواجهة ميتيلاند عصر اليوم الأحد.

وكان إبراهيم عادل قد تواجد على مقاعد بدلاء نورشيلاند ضد كوبنهاجن وفيجلي وفيبورج في الجولات 20 و21 و22 من منافسات الدوري الدنماركي.

وأعلن نادي نورشيلاند التشكيل الأساسي بتواجد إبراهيم عادل لأول مرة.

وينقسم الدوري الدنماركي المكون من 12 فريقا بعد نهاية المرحلة الأولى لمرحلتين، مرحلة المنافسة على الدوري ومرحلة الهروب من الهبوط.

ويحتل نورشيلاند المركز السادس برصيد 31 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المركز الثالث المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

ويأتي ميتيلاند في المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 46 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أرهوس متصدر الترتيب.

وانضم الجناح الأيسر المصري إلى نورشيلاند على سبيل الإعارة قادما من الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

نورشيلاند توج بالدوري الدنماركي للمرة الأخيرة في موسم 2011/2012.