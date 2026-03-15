جيسوس: متبقي لنا 8 نهائيات.. وتوقف الدوري ليس في صالحنا

يرى جورجي جيسوس مدرب فريق النصر أن توقف الدوري بسبب فترة التوقف الدوري لن يكون في صالح الفريق الذي يقدم أفضل أداء له.

وابتعد النصر في صدارة الدوري السعودي وواصل الهلال مطاردته مستغلين تعثر أهلي جدة في الجولة 26 من الدوري السعودي.

وفاز النصر على الخليج بنتيجة 5-0 في غياب كريستيانو رونالدو، فيما تفوق الهلال على الفتح بنتيجة 1-0.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي: "يتبقى لنا ثماني مباريات، وبالنسبة لي أتعامل أنها ثماني نهائيات، وأتمنى أن نتجاوزها جميعا لنتوج باللقب".

وتابع "للأسف سيتوقف الدوري في وقت يعيش فيه النصر قمة عطائه الفني".

وأضاف "رسالتي لجماهير النصر هي مواصلة الدعم، أمام الخليج في الدمام شعرت وكأننا نلعب في الرياض على أرضنا".

واختتم جيسوس تصريحاته "غياب ساديو ماني بسبب إرهاق عضلي، وأفضل ما في التوقف الدولي المقبل استعادة كل من ماني ورونالدو".

وحقق النصر الفوز رقم 12 على التوالي له في الدوري السعودي ورفع رصيده لـ 67 نقطة.