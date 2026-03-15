جيسوس: متبقي لنا 8 نهائيات.. وتوقف الدوري ليس في صالحنا
الأحد، 15 مارس 2026 - 13:31
كتب : FilGoal
يرى جورجي جيسوس مدرب فريق النصر أن توقف الدوري بسبب فترة التوقف الدوري لن يكون في صالح الفريق الذي يقدم أفضل أداء له.
وابتعد النصر في صدارة الدوري السعودي وواصل الهلال مطاردته مستغلين تعثر أهلي جدة في الجولة 26 من الدوري السعودي.
وفاز النصر على الخليج بنتيجة 5-0 في غياب كريستيانو رونالدو، فيما تفوق الهلال على الفتح بنتيجة 1-0.
وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي: "يتبقى لنا ثماني مباريات، وبالنسبة لي أتعامل أنها ثماني نهائيات، وأتمنى أن نتجاوزها جميعا لنتوج باللقب".
وتابع "للأسف سيتوقف الدوري في وقت يعيش فيه النصر قمة عطائه الفني".
وأضاف "رسالتي لجماهير النصر هي مواصلة الدعم، أمام الخليج في الدمام شعرت وكأننا نلعب في الرياض على أرضنا".
واختتم جيسوس تصريحاته "غياب ساديو ماني بسبب إرهاق عضلي، وأفضل ما في التوقف الدولي المقبل استعادة كل من ماني ورونالدو".
وحقق النصر الفوز رقم 12 على التوالي له في الدوري السعودي ورفع رصيده لـ 67 نقطة.