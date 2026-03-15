انتهت كأس ملك إسبانيا للشباب - برشلونة (1)-(4) ريال بيتيس.. هزيمة أولى لحمزة عبد الكريم

الأحد، 15 مارس 2026 - 12:56

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - برشلونة

ويشارك حمزة عبد الكريم في التشكيل الأساسي للمباراة.

..........................................................................................................
انتهت
ق64: جوووووووووول روبين دي سا يسجل الرابع لريال بيتيس
ق55: جوووووووول فوفانا يسجل الأول لبرشلونة
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق44: خطيرة من حمزة عبد الكريم
ق38: جوووووووووووووووووووووول ثالث لريال بيتيس جوزيه مورانتي
ق28: خطيرة من برشلونة لكن تمر بجوار المرمى
ق23: جوووووووووووووووووووول الهدف الثاني لريال بيتيس
ق17: جووووووووووووووول أول لريال بيتيس عن طريق روبن دي سا
ق13: حارس برشلونة ينقذ الفريق من جديد
ق11: خطيرة ريال بيتيس وحارس برشلونة يتصدى
