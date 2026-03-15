الأعلى للإعلام يقرر استدعاء الممثل القانوني لقناة الزمالك بسبب مخالفة أكواد المجلس

الأحد، 15 مارس 2026 - 12:45

كتب : FilGoal

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء الممثل القانوني لقناة الزمالك بسبب مخالفات خاصة ببرنامج "زمالك نيوز".

ويأتي ذلك بسبب مخالفة أكواد المجلس الأعلى للإعلام وفقا للبيان.

وجاء بيان الأعلى للإعلام كالآتي:

"الأعلى للإعلام يستدعي لجلسة غدا الإثنين الممثل القانوني لقناة "الزمالك" بسبب مخالفات برنامج "زمالك نيوز"، بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة عبدالسلام النجار".

"وقررت لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة الزمالك لجلسة استماع غدًا الإثنين 16 مارس، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج زمالك نيوز المذاعة بتاريخ 12 مارس الجاري، تقديم فرح علي، من مخالفات للأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس".

وكانت المذيعة فرح علي قد انتقدت أقطاي عبد الله لاعب إنبي بسبب أحداث مواجهة الزمالك ضد إنبي في ختام الدور الأول من الدوري.

وخسر الزمالك أمام إنبي بهدف دون مقابل في الجولة الختامية من الدور الأول لمسابقة الدوري.

ولا يزال الزمالك متصدرا لجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز قبل انطلاق مرحلة المنافسة على اللقب.

وعاد الزمالك من الكونغو بتعادل ثمين أمام أوتوهو بهدف لكل منهما في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

