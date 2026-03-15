"بدون ليزر أو شماريخ".. المساكني يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي

وجه يوسف المساكني لاعب الترجي رسالة خاصة إلى جماهير ناديه قبل مواجهة الأهلي.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المساكني عبر حساب الترجي الرسمي: "جمهورنا الغالي، شكرا على تحفيزكم للفريق خلال اليومين الماضيين".

وشدد "إن شاء الله ننتظر دعمكم ومساندتنا 90 دقيقة قوية أمام الأهلي لكن بدون ليزر أو شماريخ".

وحذر نادي الترجي في أكثر من بيانه جماهيره من أعمال الشغب بسبب عقوبات الاتحاد الإفريقي والتي قد تتسبب في الحرمان من الجماهير.

ويلعب الترجي وسط جماهيره، بينما يغيب جمهور الأهلي عن مباراة الإياب بعد عقوبات كاف نتيجة أحداث مباراة الجيش الملكي.

واستعاد الترجي يوسف المساكني بعد تعافيه من الإصابة بجانب كل من عودة محمد أمين توجاي وفلوريان دانهو وكسيلة بو عالية ويان ساس.

ونفدت تذاكر مباراة الترجي التونسي ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة الذهاب في تونس اليوم الأحد المقبل على ملعب رادس في تمام الساعة 11 مساء.

بينما تلعب مباراة الإياب في استاد القاهرة يوم 21 مارس الساعة 9 مساء.