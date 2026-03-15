حمزة عبد الكريم أساسيا مع برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب

الأحد، 15 مارس 2026 - 12:11

كتب : FilGoal

يشارك حمزة عبد الكريم في تشكيل برشلونة أثلتيك أمام ريال بيتيس في نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب.

وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة 1 إلا ربع ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويبحث حمزة عبد الكريم عن تتويجه الأول مع برشلونة منذ إنضمامه للفريق قادما من الأهلي.

وأعلن بول بلاناس مدرب برشلونة أثلتيك عن التشكيل الرسمي للفريق لخوض نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب والبحث عن التتويج الأول الموسم الحالي لـ برشلونة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيكر رودريجيز.

الدفاع: جويليام فيكتور - نيكولاس ماسيبار - بابا كواروما - لورينزو أورتيل.

الوسط: أوريان جورين - شاني كلويفرت - كويم جانييت.

الهجوم: نيل فيسينس - حمزة عبد الكريم - أليكس كامبوس.

Image

وتأهل برشلونة لـ نهائي كأس ملك إسبانيا بعد التغلب على ديبورتيفو لاكرونيا في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 3-2 بعد تمديد المباراة لوقت إضافي.

وكان منتخب الشباب قرر إعفاء حمزة عبد الكريم من الانضمام للمعسكر القادم.

وينطلق معسكر منتخب الشباب المقبل خلال الفترة من 23 مارس الجاري حتى 31 من الشهر نفسه.

ويلعب منتخب الشباب مباراتين وديتين أمام المنتخب الجزائري.

